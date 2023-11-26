نسخ كهربائية من نيسان قشقاي وجوك باستثمار 2.5 مليار دولار في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستضخ شركة نيسان 1.12 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في مصنعها البريطاني لإنتاج نسخ كهربائية من طرازين للشركة، ما يوفر دفعة لصناعة السيارات في البلاد ولرئيس وزراء المملكة المتحدة اليائس من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب سي إن إن، قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إن خططها لإنتاج إصدارات كهربائية من سيارتَي قشقاي وجوك المنتجتين في مصنعها بسندرلاند شمال شرق إنجلترا، ستتطلب استثمارات إجمالية تصل إلى مليارَي جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، بما في ذلك مصنع ثالث للبطاريات في بريطانيا ومشاريع البنية التحتية، وأضافت أن شركاءها سيساعدون في التمويل.
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وجاءت السيارة نيسان قشقاي على رأس أعلى السيارات مبيعاً في بريطانيا خلال عام 2022.
ومن المتوقع أن يحظى المشروع بدعم من حكومة المملكة المتحدة.
وصنعت نيسان نموذج ليف الكهربائي الخاص بها في سندرلاند لسنوات وستستمر في القيام بذلك مع البطاريات التي يوفرها مصنع صغير في الموقع.
محطة بطاريات مع شريك صيني
وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار لبناء محطة بطاريات ثانية بقدرة 9 غيغاواط/ساعة في سندرلاند مع الشريك الصيني ((إنفيشن إيه إي إس سي)) Envision AESC، وهي شركة مصنعة لبطاريات أيونات الليثيوم للسيارات الكهربائية.
ويأتي إعلان الشركة قبل أيام قليلة فقط من قمة الاستثمار العالمي التي يعقدها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إذ سيحاول إحياء الاهتمام بين الشركات الأجنبية، والذي تراجع في بريطانيا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال سوناك في بيان يوم الجمعة ((إن جعل المملكة المتحدة أفضل مكان لممارسة الأعمال التجارية هو في قلب خطتنا الاقتصادية)).
ولم تعلق نيسان على قيمة أي دعم أو ضمانات تقدمها بريطانيا.
دعم الوظائف وسلسلة التوريد
وقال آلان جونسون، نائب رئيس نيسان الأول للتصنيع وسلسلة التوريد، لإذاعة بي بي سي ((الدعم الحكومي مهم دائماً))، ((المناقشات مستمرة مع الحكومة، (ولم تنتهِ بعد))).
وسيستضيف سوناك رئيس نيسان ورئيسها التنفيذي ماكوتو أوشيدا في القمة الأسبوع المقبل.
وسيساعد استثمار نيسان في دعم الوظائف لـ7000 عامل في سندرلاند و30000 شخص في سلسلة التوريد، كما يزيد من وجود الشركة في بريطانيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1986.
بالنسبة للشركة اليابانية، تعد بريطانيا مركزاً رئيسياً، كان استثمارها في البطاريات لعام 2021 بمثابة إظهار للثقة عندما كان المستثمرون الأجانب الآخرون يتجنبون المملكة المتحدة بعد أن أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى سنوات من عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية للبلاد.
لكن سوناك الذي أصبح رئيساً للوزراء قبل عام، حقق بعض النجاح في تغيير ذلك.
استثمارات تاتا موتورز الهندية
وتأتي صفقة نيسان بعد أشهر قليلة من إعلان شركة تاتا موتورز الهندية أنها ستستثمر 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة لتزويد مصانع جاكوار لاند روفر التابعة لها.
ووصف خبراء الصناعة مصنع بطاريات تاتا بأنه تقدم جيد، لكنهم يقولون إن بريطانيا تحتاج إلى المزيد من الطاقة الإنتاجية لبطاريات السيارات الكهربائية للحفاظ على صناعة سيارات قابلة للحياة ومتنامية.
وتخطط نيسان لتقديم سيارات كهربائية بالكامل فقط في أوروبا بحلول عام 2030، وقالت إنها ستعلن عن أسماء نماذج السيارات الكهربائية الجديدة وتوقيت إطلاق الإنتاج في وقت لاحق.
ويأتي أحدث استثمار لشركة صناعة السيارات في المملكة المتحدة على الرغم من قرار سوناك في سبتمبر تأجيل فرض حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لمدة خمس سنوات.
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