نسخ كهربائية من نيسان قشقاي وجوك باستثمار 2.5 مليار دولار في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) ستضخ شركة نيسان 1.12 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في مصنعها البريطاني لإنتاج نسخ كهربائية من طرازين للشركة، ما يوفر دفعة لصناعة السيارات في البلاد ولرئيس وزراء المملكة المتحدة اليائس من جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب سي إن إن، قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إن خططها لإنتاج إصدارات كهربائية من سيارتَي قشقاي وجوك المنتجتين في مصنعها بسندرلاند شمال شرق إنجلترا، ستتطلب استثمارات إجمالية تصل إلى مليارَي جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، بما في ذلك مصنع ثالث للبطاريات في بريطانيا ومشاريع البنية التحتية، وأضافت أن شركاءها سيساعدون في التمويل.

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وجاءت السيارة نيسان قشقاي على رأس أعلى السيارات مبيعاً في بريطانيا خلال عام 2022.

ومن المتوقع أن يحظى المشروع بدعم من حكومة المملكة المتحدة.

وصنعت نيسان نموذج ليف الكهربائي الخاص بها في سندرلاند لسنوات وستستمر في القيام بذلك مع البطاريات التي يوفرها مصنع صغير في الموقع.

محطة بطاريات مع شريك صيني

وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار لبناء محطة بطاريات ثانية بقدرة 9 غيغاواط/ساعة في سندرلاند مع الشريك الصيني ((إنفيشن إيه إي إس سي)) Envision AESC، وهي شركة مصنعة لبطاريات أيونات الليثيوم للسيارات الكهربائية.

ويأتي إعلان الشركة قبل أيام قليلة فقط من قمة الاستثمار العالمي التي يعقدها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إذ سيحاول إحياء الاهتمام بين الشركات الأجنبية، والذي تراجع في بريطانيا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وقال سوناك في بيان يوم الجمعة ((إن جعل المملكة المتحدة أفضل مكان لممارسة الأعمال التجارية هو في قلب خطتنا الاقتصادية)).

ولم تعلق نيسان على قيمة أي دعم أو ضمانات تقدمها بريطانيا.

دعم الوظائف وسلسلة التوريد

وقال آلان جونسون، نائب رئيس نيسان الأول للتصنيع وسلسلة التوريد، لإذاعة بي بي سي ((الدعم الحكومي مهم دائماً))، ((المناقشات مستمرة مع الحكومة، (ولم تنتهِ بعد))).

وسيستضيف سوناك رئيس نيسان ورئيسها التنفيذي ماكوتو أوشيدا في القمة الأسبوع المقبل.

وسيساعد استثمار نيسان في دعم الوظائف لـ7000 عامل في سندرلاند و30000 شخص في سلسلة التوريد، كما يزيد من وجود الشركة في بريطانيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1986.

بالنسبة للشركة اليابانية، تعد بريطانيا مركزاً رئيسياً، كان استثمارها في البطاريات لعام 2021 بمثابة إظهار للثقة عندما كان المستثمرون الأجانب الآخرون يتجنبون المملكة المتحدة بعد أن أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى سنوات من عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية للبلاد.

لكن سوناك الذي أصبح رئيساً للوزراء قبل عام، حقق بعض النجاح في تغيير ذلك.

استثمارات تاتا موتورز الهندية

وتأتي صفقة نيسان بعد أشهر قليلة من إعلان شركة تاتا موتورز الهندية أنها ستستثمر 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة لتزويد مصانع جاكوار لاند روفر التابعة لها.

ووصف خبراء الصناعة مصنع بطاريات تاتا بأنه تقدم جيد، لكنهم يقولون إن بريطانيا تحتاج إلى المزيد من الطاقة الإنتاجية لبطاريات السيارات الكهربائية للحفاظ على صناعة سيارات قابلة للحياة ومتنامية.

وتخطط نيسان لتقديم سيارات كهربائية بالكامل فقط في أوروبا بحلول عام 2030، وقالت إنها ستعلن عن أسماء نماذج السيارات الكهربائية الجديدة وتوقيت إطلاق الإنتاج في وقت لاحق.

ويأتي أحدث استثمار لشركة صناعة السيارات في المملكة المتحدة على الرغم من قرار سوناك في سبتمبر تأجيل فرض حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لمدة خمس سنوات.

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