بي بي تتخارج من حقل غاز في السنغال بعد خلاف حول التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت حكومة السنغال إن شركة“بي بي” (BP) تخارجت من أحد حقول الغاز التابعة لها بالدولة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب خلاف حول أوجه استخدام السلعة.
بينما سعت“بي بي” إلى تصدير الغاز من حقل“ياكار تيرانغا” للغاز الطبيعي، أرادت السنغال استخدامه محلياً لتشغيل محطات الطاقة، حسبما قال وزير النفط والطاقة أنطوان فيليكس ديومي في البرلمان يوم السبت.
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أوضح ديومي:“لم نتفق مع (بي بي) على الطاقة الإنتاجية اليومية، أو على الإستراتيجية التجارية، أو على موعد تسليم أول شحنة غاز.. إذ فضّلت الشركة التصدير، بينما نريد تطوير الغاز للسوق المحلية”.
وترى السنغال أن مشروع ياكار تيرانغا، الذي كانت تديره“بي بي” سابقاً، أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتها لتحويل الغاز إلى طاقة للمساعدة في زيادة إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وخفض أسعار الوقود. وقال ديومي إن“بي بي” تخلت عن حصتها دون أي“تعويض مالي”.
وعلى الجانب الآخر، زادت شركة“كوزموس إنرجي” (Kosmos Energy) ومقرها دالاس حصتها في مشروع حقل النفط إلى 90% من 30%. وتخطط شركة“بتروسين” (Petrosen) المملوكة للدولة للاستحواذ في نهاية المطاف على حصة أغلبية في الحقل.
لم يرد المتحدث باسم“بي بي” على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية التي تطلب التعليق، خارج ساعات العمل.
حقل“ياكار تيرانغا” يقع قبالة سواحل السنغال، ويحتوي على حوالي 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتبحث السنغال عن شريك ثالث للحصول على حصة تبلغ 34% في مرحلة الإنتاج.
اقتصاد الشرق
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