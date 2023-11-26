بي بي تتخارج من حقل غاز في السنغال بعد خلاف حول التصدير

MENAFN - Al-Borsa News) قالت حكومة السنغال إن شركة“بي بي” (BP) تخارجت من أحد حقول الغاز التابعة لها بالدولة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب خلاف حول أوجه استخدام السلعة.

بينما سعت“بي بي” إلى تصدير الغاز من حقل“ياكار تيرانغا” للغاز الطبيعي، أرادت السنغال استخدامه محلياً لتشغيل محطات الطاقة، حسبما قال وزير النفط والطاقة أنطوان فيليكس ديومي في البرلمان يوم السبت.

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أوضح ديومي:“لم نتفق مع (بي بي) على الطاقة الإنتاجية اليومية، أو على الإستراتيجية التجارية، أو على موعد تسليم أول شحنة غاز.. إذ فضّلت الشركة التصدير، بينما نريد تطوير الغاز للسوق المحلية”.

وترى السنغال أن مشروع ياكار تيرانغا، الذي كانت تديره“بي بي” سابقاً، أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتها لتحويل الغاز إلى طاقة للمساعدة في زيادة إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وخفض أسعار الوقود. وقال ديومي إن“بي بي” تخلت عن حصتها دون أي“تعويض مالي”.

وعلى الجانب الآخر، زادت شركة“كوزموس إنرجي” (Kosmos Energy) ومقرها دالاس حصتها في مشروع حقل النفط إلى 90% من 30%. وتخطط شركة“بتروسين” (Petrosen) المملوكة للدولة للاستحواذ في نهاية المطاف على حصة أغلبية في الحقل.

لم يرد المتحدث باسم“بي بي” على المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية التي تطلب التعليق، خارج ساعات العمل.

حقل“ياكار تيرانغا” يقع قبالة سواحل السنغال، ويحتوي على حوالي 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتبحث السنغال عن شريك ثالث للحصول على حصة تبلغ 34% في مرحلة الإنتاج.

اقتصاد الشرق