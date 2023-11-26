199 مليار دولار عائدات شركات الاتصالات في الصين خلال 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت صناعة الاتصالات في الصين توسعا، بأول 10 أشهر من العام الجاري، مدعومة بأعمال الشركات الناشئة.

وبلغت عائدات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في هذا القطاع 1.42 تريليون يوان (نحو 199 مليار دولار)، بزيادة 6.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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ومن بين الإجمالي، شهدت القطاعات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 301.2 مليار يوان.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 219 مليار يوان لشركات الاتصالات الثلاث العملاقة في الصين“تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم” في الأشهر العشرة الأولى، بزيادة 9.3% عن العام السابق.

وواصلت تقنية الجيل الخامس توسعها المطرد في الفترة نفسها. وبحلول نهاية أكتوبر، كان لدى الصين 3.215 مليون محطة قاعدية من الجيل الخامس و754 مليون مستخدم لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

وبحلول نهاية أكتوبر، كان ما يقرب من نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين من المشتركين في خدمة الجيل الخامس.