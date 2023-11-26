199 مليار دولار عائدات شركات الاتصالات في الصين خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت صناعة الاتصالات في الصين توسعا، بأول 10 أشهر من العام الجاري، مدعومة بأعمال الشركات الناشئة.
وبلغت عائدات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في هذا القطاع 1.42 تريليون يوان (نحو 199 مليار دولار)، بزيادة 6.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
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ومن بين الإجمالي، شهدت القطاعات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 301.2 مليار يوان.
وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 219 مليار يوان لشركات الاتصالات الثلاث العملاقة في الصين“تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم” في الأشهر العشرة الأولى، بزيادة 9.3% عن العام السابق.
وواصلت تقنية الجيل الخامس توسعها المطرد في الفترة نفسها. وبحلول نهاية أكتوبر، كان لدى الصين 3.215 مليون محطة قاعدية من الجيل الخامس و754 مليون مستخدم لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.
وبحلول نهاية أكتوبر، كان ما يقرب من نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين من المشتركين في خدمة الجيل الخامس.
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