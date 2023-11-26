أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أرباح القطاع توسعت بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.14 تريليون يوان (نحو 160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، في حين نمت الإيرادات بنسبة 13.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.82 تريليون يوان.

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وبحسب البيانات، زادت إيرادات منتجات البرمجيات بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 تريليون يوان خلال هذه الفترة، كما توسعت إيرادات منتجات البرمجيات الصناعية إلى 223.1 مليار يوان، بزيادة بنسبة 12.2% على أساس سنوي.

وأظهر أن إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة قفزت بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الخدمات التقنية لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9%.