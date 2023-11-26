-->

Sunday, 26 November 2023 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر

11/26/2023 7:56:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأشارت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أرباح القطاع توسعت بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.14 تريليون يوان (نحو 160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، في حين نمت الإيرادات بنسبة 13.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.82 تريليون يوان.

موضوعات متعلقة “سامسونج” تروج لاستضافة مدينة بوسان لمعرض“إكسبو 2030” “التنمية الصيني” يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر

وبحسب البيانات، زادت إيرادات منتجات البرمجيات بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 تريليون يوان خلال هذه الفترة، كما توسعت إيرادات منتجات البرمجيات الصناعية إلى 223.1 مليار يوان، بزيادة بنسبة 12.2% على أساس سنوي.

وأظهر أن إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة قفزت بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الخدمات التقنية لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9%.

MENAFN26112023000202011048ID1107486667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث