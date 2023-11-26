أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجلت نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأشارت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أرباح القطاع توسعت بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.14 تريليون يوان (نحو 160 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، في حين نمت الإيرادات بنسبة 13.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.82 تريليون يوان.
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وبحسب البيانات، زادت إيرادات منتجات البرمجيات بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 تريليون يوان خلال هذه الفترة، كما توسعت إيرادات منتجات البرمجيات الصناعية إلى 223.1 مليار يوان، بزيادة بنسبة 12.2% على أساس سنوي.
وأظهر أن إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة قفزت بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الخدمات التقنية لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9%.
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