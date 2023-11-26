مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مبيعات الشاحنات الصغيرة في الصين ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 42 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي.

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وسجل إنتاج الشاحنات الصغيرة انخفاضا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما وصلت صادراتها إلى 12 ألف وحدة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي المبيعات في الصين 420 ألف وحدة، بانخفاض 1.8% على أساس سنوي.