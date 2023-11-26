-->

Sunday, 26 November 2023 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر

11/26/2023 7:56:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مبيعات الشاحنات الصغيرة في الصين ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 42 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي.

موضوعات متعلقة “سامسونج” تروج لاستضافة مدينة بوسان لمعرض“إكسبو 2030” “التنمية الصيني” يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر

وسجل إنتاج الشاحنات الصغيرة انخفاضا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما وصلت صادراتها إلى 12 ألف وحدة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي المبيعات في الصين 420 ألف وحدة، بانخفاض 1.8% على أساس سنوي.

MENAFN26112023000202011048ID1107486666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث