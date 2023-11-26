مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن مبيعات الشاحنات الصغيرة في الصين ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، حيث عززت سياسات تعزيز الاستهلاك في البلاد نمو الطلب.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب، تم بيع إجمالي 42 ألف شاحنة صغيرة في الصين الشهر الماضي.
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وسجل إنتاج الشاحنات الصغيرة انخفاضا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما وصلت صادراتها إلى 12 ألف وحدة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي المبيعات في الصين 420 ألف وحدة، بانخفاض 1.8% على أساس سنوي.
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