((سبينس إيجيبت)) توقع عقد تشغيل هايبر جديد بالشراكة مع ((نيوم أرابيلا))

(MENAFN
- Al-Borsa News) عدلي: الهايبر على مساحة 4 آلاف متر مربع باستثمارات 150 مليون جنيه
وقعت شركة“سبينس إيجيبت” مع شركة“نيوم أرابيلا للتطوير العقاري” اتفاق إنشاء وتشغيل هايبر ماركت“سبينس” بمشروع ايناواكس مول بالتجمع الخامس.
وقال مهند عدلي الرئيس التنفيذي لشركة سبينس إيجيبت، إنه من المقرر تنفيذ الفرع بنظام الهايبر ماركت علي مساحة إجمالية 4 آلاف متر مربع باستثمارات مخططة تقدر بنحو 150 مليون جنيه.
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وأضاف أنه من المخطط أن يوفر الفرع حوالي 300 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد كفرص عمل غير مباشرة.
وقال المهندس محمد أمين العضو المنتدب لشركة نيوم أرابيلا المالكة لمشروع“ايناواكس مول”، إن المشروع يقع بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 93 ألف متر مربع منها مساحة 34 ألف متر وحدات تجارية و53 ألف متر وحدات إدارية و5,7 ألف متر وحدات طبية.
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