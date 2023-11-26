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((سبينس إيجيبت)) توقع عقد تشغيل هايبر جديد بالشراكة مع ((نيوم أرابيلا))

11/26/2023 7:56:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدلي: الهايبر على مساحة 4 آلاف متر مربع باستثمارات 150 مليون جنيه

وقعت شركة“سبينس إيجيبت” مع شركة“نيوم أرابيلا للتطوير العقاري” اتفاق إنشاء وتشغيل هايبر ماركت“سبينس” بمشروع ايناواكس مول بالتجمع الخامس.

وقال مهند عدلي الرئيس التنفيذي لشركة سبينس إيجيبت، إنه من المقرر تنفيذ الفرع بنظام الهايبر ماركت علي مساحة إجمالية 4 آلاف متر مربع باستثمارات مخططة تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

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وأضاف أنه من المخطط أن يوفر الفرع حوالي 300 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد كفرص عمل غير مباشرة.

وقال المهندس محمد أمين العضو المنتدب لشركة نيوم أرابيلا المالكة لمشروع“ايناواكس مول”، إن المشروع يقع بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 93 ألف متر مربع منها مساحة 34 ألف متر وحدات تجارية و53 ألف متر وحدات إدارية و5,7 ألف متر وحدات طبية.

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