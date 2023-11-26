التنمية الصيني يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك التنمية الصيني، قروضاً خاصة بأكثر من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) لدعم إمدادات الطاقة منذ بداية العام الجاري.
وقال البنك، إن القروض استهدفت دعم المناطق الرئيسية لإنتاج الفحم وشركات الفحم الرئيسية لزيادة إمدادات الفحم الحراري، فضلاً عن مساعدة المناطق المنكوبة وشركات الطاقة الرئيسية على ضمان احتياطيات الفحم الحراري.
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وأضاف أن من المتوقع أن تضمن هذه الأموال إمدادات التدفئة والطاقة للشتاء الجاري والربيع المقبل.
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