التنمية الصيني يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر بنك التنمية الصيني، قروضاً خاصة بأكثر من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) لدعم إمدادات الطاقة منذ بداية العام الجاري.

وقال البنك، إن القروض استهدفت دعم المناطق الرئيسية لإنتاج الفحم وشركات الفحم الرئيسية لزيادة إمدادات الفحم الحراري، فضلاً عن مساعدة المناطق المنكوبة وشركات الطاقة الرئيسية على ضمان احتياطيات الفحم الحراري.

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وأضاف أن من المتوقع أن تضمن هذه الأموال إمدادات التدفئة والطاقة للشتاء الجاري والربيع المقبل.