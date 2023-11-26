فوري تعلن الانتهاء من التحقيق الشامل لأمنها السيبراني

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن إتمام عملية التحقيق الشاملة وفحص البنية التحتية لأنظمة الأمن السيبراني للشركة.

جاء ذلك بعد تداول بعض الانباء في وقت سابق من الشهر الجاري حول حدوث اختراق لأنظمة الشركة وتعرضها لهجمات من خلال برامج الفدية (Lock Bit).

موضوعات((أكديما)) و((إيبيكو)) تقتربان من إنهاء إجراءات تأسيس مصنع الخامات الدوائية منصة إكس قد تخسر 75 مليون دولار بنهاية العام ما القيمة العادلة لسهم ((موبكو)) بعد تخطيه مستويات قياسية

واستعانت شركة“فوري” بشركة ((Group-IB الرائدة في مجال تطوير تقنيات الأمن السيبراني المبتكرة والكشف عن الهجمات الإلكترونية وصدها والحماية من حدوثها، من أجل فحص أنظمتها والتحقيق في هذه الواقعة، بعد قيام برامج الفدية (Lock Bit) بادعاء بان البيانات المنشورة على موقعها في يوم 8 نوفمبر حصلت عليها بعد اختراق البنية التحتية التكنولوجية لشركة ((فوري)).

وأكد فريق الاستجابة للحوادث والكشف الجنائي الرقمي لدى شركة Group-IB)) في تقريره النهائى للشركة يوم 24 نوفمبر أن جميع انظمة فورى الفعلية على بيئة التشغيل الحية و التي تشمل التطبيقات التي يستخدمها جميع عملاء الشركة شاملة تطبيق myfawry و التطبيقات البنكية و انظمة قبول المدفوعات و أنظمة فورى بلس و انظمة تجار التجزئة لم تتعرض لاية اختراق من قبل (Lock Bit) ولم يتم تسريب أية بيانات منها.

ويتفق هذا مع ماسبق وان أعلنت عنه الشركة يوم 10 نوفمبر من ان التطبيقات التي يستخدمها عملاء الشركة على البيئة الحية لم تتعرض لاية أختراق وانه لم يتم تسريب أية بيانات منها.

الا أن التقرير النهائى للشركة أكد تعرض جزء منفصل من بيئة اختبار التطبيقات والبرامج لشركة ((فوري))، و المستخدمة في اختبار التطبيقات قبل اتاحتها على بيئة التشغيل الحية و المنفصلة تماما عن بيئة التشغيل قد تعرض لهجوم في وقت سابق. وقد أسفر هذا الهجوم عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات.

و تؤكد ((فوري)) على عدم تأثير هذه البيانات على سلامة وامن المعاملات المالية بمنصتها، غير أنها قد تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل الاسماء و العناوين وتواريخ الميلاد وارقام الهاتف المحمول و ادراكا من الشركة لأهمية هذه البيانات للعملاء رغما عن كونها بيانات غير مالية. تتيح الشركة امكانية التواصل للاستفسار على موقعها الإلكتروني Fawry أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء فوري.

كما أكد تقرير شركة Group-IB, انه تم احتواء الأنظمة المتضررة من الاختراق من قبل شركة فوري وقد قامت شركة Group-IB بالتأكد من خلو جميع أنظمة فوري الفعلية والاختبارية فى تاريخ التقرير من أي مؤشرات او بقايا لعملية الاختراق الخاصة بـ (Lock Bit).

كما قام فريق العمل بشركة فوري بنشر أحدث برنامج المراقبة والاستجابة الخاصة بشركة ((Group-IB)) على جميع أنظمة الشركة سواء المستخدمة بالفعل فى تقديم خدمات فوري او حتى الأنظمة الاختبارية وبهذا يغطى %۱۰۰ من أنظمة شركة فورى. وقامت شركة ((فوري)) بإخطار الجهات الرقابية المصرية نظام الشركة نسبة للتعاون معها على استعادة البيانات التي تم الادعاء بالحصول عليها من منظومة فوري.

وأوضح المهندس أشرف صبري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((فوري))، عن اطمئنانه لقدرة الشركة على التعامل مع أي اختراق لأنظمتها، مشيرًا إلى أن التحقيق الاحترافي الذي قامت به الشركة يطمئن العملاء بأن جميع معاملاتهم المالية لم تتعرض لاية اختراق على بيئة التشغيل الحى للشركة و كما تؤكد الشركة انها تدرك الاهمية القصوى للامن السيبراني وأنها تتعامل مع الامر بالجدية اللازمة وتتعاون مع العديد من المؤسسات العالمية لتحقيق ذلك وستظل تستثمر فى هذا المجال واستخدام احدث التقنيات والخبرات للتاكد من امن معلومتها.

ومن جانبها ستواصل منصة Group-IB)) توفير الرقابة اللازمة لأنظمة ((فوري)) في المستقبل المنظور والتحقق من الحاجة إلى أي إجراءات أمنية إضافية إذا لزم الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري ((فوري)) مناقشات مكثفة مع مجموعة من الشركات الاستشارية العالمية لمراجعة

سياسات المجموعة الخاصة بالحوكمة وتقييم المخاطر وتقديم المشورة بشأن تطويرها بما يتوافق مع أحدث الأطر الدولية في هذا الأمر.