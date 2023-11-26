-->

Sunday, 26 November 2023 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر توقع عقدًا للتنقيب عن الذهب باستثمارات 2.5 مليون دولار

11/26/2023 7:56:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، عقدا للتنقيب عن الذهب في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وكانت الشركة الكندية شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

موضوعات متعلقة “الزراعة” تبحث مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز التعاون مستثمر إماراتى يسعى لشراء“مصر لتأمينات الحياة” و”السيادى” يفضل الإدراج مصر تفاوض البنك الدولى على برنامجين لـ”المشروعات الصغيرة” و”العدالة”

وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومترًا مربعًا، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.

وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

على جانب آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي شركة“AKH Gold”، والذي ضم فينسينت موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.

وقد شاركت“AKH Gold” في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا مربعًا.

كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.

فيما عقد وزير البترول اجتماعًا مع وفد شركة“إبداع جولدط”، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة“جبل الشحيمية” في الصحراء الشرقية.

MENAFN26112023000202011048ID1107486662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث