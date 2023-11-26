مصر توقع عقدًا للتنقيب عن الذهب باستثمارات 2.5 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، عقدا للتنقيب عن الذهب في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.
وكانت الشركة الكندية شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
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وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومترًا مربعًا، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.
وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
على جانب آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي شركة“AKH Gold”، والذي ضم فينسينت موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.
وقد شاركت“AKH Gold” في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا مربعًا.
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.
فيما عقد وزير البترول اجتماعًا مع وفد شركة“إبداع جولدط”، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة“جبل الشحيمية” في الصحراء الشرقية.
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