مصر توقع عقدًا للتنقيب عن الذهب باستثمارات 2.5 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، عقدا للتنقيب عن الذهب في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وكانت الشركة الكندية شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

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وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومترًا مربعًا، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.

وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

على جانب آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي شركة“AKH Gold”، والذي ضم فينسينت موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.

وقد شاركت“AKH Gold” في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا مربعًا.

كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.

فيما عقد وزير البترول اجتماعًا مع وفد شركة“إبداع جولدط”، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة“جبل الشحيمية” في الصحراء الشرقية.