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3 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان في بني سويف الجديدة

11/26/2023 7:56:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بأن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 25، يوم الأحد 3/12/2023.

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والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/12/2023.

والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 6/12/2023.

والقطع من 76 : 100، يوم الخميس 7/12/2023.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101 : 125، يوم الأحد 10/12/2023.

والقطع من 126 : 150، يوم الإثنين 11/12/2023.

والقطع من 151 : 175، يوم الأربعاء 13/12/2023.

والقطع من 176 : 200، يوم الخميس 14/7/2023.

والقطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/12/2023.

والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/12/2023.

والقطع من 251 : 275، يوم الأربعاء 20/12/2023.

والقطع من 276 : 300، يوم الخميس 21/12/2023.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/12/2023.

والقطع من 326 : 350، يوم الإثنين 25/12/2023.

والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/12/2023.

والقطع من 376 : 396، يوم الخميس 28/12/2023.

وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023 : الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.

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