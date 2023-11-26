الزراعة تبحث مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وقال وزير الزراعة، اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في كافة المجالات والأنشطة الزراعية، وخاصة دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها.
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كما وجه القصير، قيادات وزارة الزراعة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز“مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.
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