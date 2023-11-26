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الزراعة تبحث مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز التعاون

11/26/2023 7:56:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة السيد القصير، مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال وزير الزراعة، اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في كافة المجالات والأنشطة الزراعية، وخاصة دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها.

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كما وجه القصير، قيادات وزارة الزراعة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز“مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

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