المتحدة للإسكان تشتري مليون سهم خزينة بجلسة الخميس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، مليون سهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضي.
وأضافت الشركة، أنه بعد عملية الشراء تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة إلى 2.71% من أسهم رأس المال.
موضوعات متعلقة
عمومية“الملتقى العربي” تقر بيع كامل مساهمتها في“المتحدة للاستثمارات” “كليوباترا” تربح 344.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 29% “فوري” تعلن الانتهاء من التحقيق الشامل لأمنها السيبراني
وكانت خفضت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، حصتها في رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، من 35.06% إلى 17.74%.
وباعت بايونيرز بروبرتيز 45.29 مليون سهم من المتحدة للإسكان بقيمة إجمالية للصفقة 235.09 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 5.19 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 21.434% لوادي للاستشارات، و 0.76% للحصن للاستثمارات، و3.32% لسمو للاستثمارات، و3.47% لنمو للاستشارات، و0.59% لبي اف ايه للاستشارات.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 335,57 مليون جنيه إلى 326,95 مليون جنيه بتخفيض قدره 8,619 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، أن التخفيض عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 6,895 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 1.25 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 326,95 مليون جنيه موزع على 261,56 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه.
كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 19 يونيو المقبل لتصل 261,56 مليون سهم.
وكانت وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المتحدة للإسكان والتعمير، بشأن تخفيض رأس المال عن طريق أسهم خزينة.
ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي لعدد 6.89 مليون سهم باجمالي قيمة 8.61 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنه بذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع 326.96 مليون جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 261.56 مليون سهم.
وكانت كشفت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن تنفيذ عقد التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي بقيمة 318 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنه بموجب العقد حصلت على 318 مليون جنيه من خلال آلية التأجير التمويلي، وذلك تنفيذًا لقرار العمومية العادية.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تخفيض رأسمال شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه.
تقدمت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأسمالها المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه.
وسيتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 368 ألف سهم، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1.25 جنيه للسهم الواحد.
وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
عينت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، محمد حسن شحاته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي).
وأوضحت الشركة أن شركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية“بايونيرز القابضة سابقاً” قررت تغيير ممثلها في مجلس إدارة المتحدة للإسكان ليصبح محمد مصطفى عبدالعزيز بدلاً من محمد زكريا محيي الدين.
قررت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بحد أقصى 5% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم سعر السهم.
وأوضحت الشركة أن تنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة اعتباراً من جلسة يوم 13 يونيو الجاري وحتى 12 سبتمبر المُقبل.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح في حدود 5% من إجمالي أسهم الشركة لدعم السهم بالسوق.
MENAFN26112023000202011048ID1107486659