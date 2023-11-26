أكوا باور السعودية تتهيأ لبدء التشغيل التجاري لـمجمع حصيان بدبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتهيأ شركة“أكوا باور” السعودية لبدء التشغيل التجاري لمشروع“مجمع حصيان” لإنتاج الطاقة في دبي بدولة الإمارات، والذي تمتلك فيه حصة 27%، والبالغة تكلفته 3.24 مليار دولار.
قالت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إنها تسلّمت من“هيئة مياه وكهرباء دبي” أو“ديوا” (DEWA)، شهادة التشغيل التجاري للمشروع الذي يتألف من 4 وحدات بطاقة إنتاجية إجمالية تُقدر بـ2.4 غيغاواط، حيث جرى تشغيل 3 من هذه الوحدات في فترات سابقة، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ600 ميغاواط لكل وحدة.
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ذكرت“أكوا باور” في إفصاحها أنها تتوقع اتضاح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل قدرته التشغيلية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023.
كانت“أكوا باور” وقّعت في أكتوبر الماضي، اتفاقية شراء المياه مع“هيئة كهرباء ومياه دبي” للمرحلة الأولى من مشروع“مجمع حصيان” لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، بقدرة إنتاجية 818.3 ألف متر مكعب يومياً.
تتوزع ملكية المشروع على 4 مستثمرين، إذ تستحوذ“هيئة كهرباء ومياه دبي” على الحصة الأكبر والبالغة 51%، فيما تمتلك“أكوا باور” 27%، و”هاربين إلكتريك إنترناشيونال” التي تتولى عملية تصميم وإنشاء وهندسة المشروع 14.7%، و”صندوق طريق الحرير” 7.3%.
اقتصاد الشرق
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