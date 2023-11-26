أكوا باور السعودية تتهيأ لبدء التشغيل التجاري لـمجمع حصيان بدبي

MENAFN - Al-Borsa News) تتهيأ شركة“أكوا باور” السعودية لبدء التشغيل التجاري لمشروع“مجمع حصيان” لإنتاج الطاقة في دبي بدولة الإمارات، والذي تمتلك فيه حصة 27%، والبالغة تكلفته 3.24 مليار دولار.

قالت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم الأحد، إنها تسلّمت من“هيئة مياه وكهرباء دبي” أو“ديوا” (DEWA)، شهادة التشغيل التجاري للمشروع الذي يتألف من 4 وحدات بطاقة إنتاجية إجمالية تُقدر بـ2.4 غيغاواط، حيث جرى تشغيل 3 من هذه الوحدات في فترات سابقة، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ600 ميغاواط لكل وحدة.

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ذكرت“أكوا باور” في إفصاحها أنها تتوقع اتضاح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل قدرته التشغيلية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023.

كانت“أكوا باور” وقّعت في أكتوبر الماضي، اتفاقية شراء المياه مع“هيئة كهرباء ومياه دبي” للمرحلة الأولى من مشروع“مجمع حصيان” لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، بقدرة إنتاجية 818.3 ألف متر مكعب يومياً.

تتوزع ملكية المشروع على 4 مستثمرين، إذ تستحوذ“هيئة كهرباء ومياه دبي” على الحصة الأكبر والبالغة 51%، فيما تمتلك“أكوا باور” 27%، و”هاربين إلكتريك إنترناشيونال” التي تتولى عملية تصميم وإنشاء وهندسة المشروع 14.7%، و”صندوق طريق الحرير” 7.3%.

اقتصاد الشرق