كليوباترا تربح 344.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 29%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 344.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.1 مليون جنيه في الفترةبنسبة 29% المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
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وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 20.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 212.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 176.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.58 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.21 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
وكانت كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز على أسهم شركة“مستشفى كليوباترا”.
وتم تنفيذ صفقة اليوم على أسهم الشركة المصدرة لعدد 2298784 سهم بقيمة إجمالية 10.39 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
وقررت شركة مستشفى كليوباترا، وقف نشاط مستشفى كوينز التابعة والواقعة في مصر الجديدة.
وأوضحت الشركة، أن مستشفى كوينز تم وقف تشغيلها منذ إبريل 2022.
وأرجعت قرار إيقاف النشاط، إلى ضخ استثمارات في مشاريع واعدة وقرب افتتاح مستشفى كليوباترا أكتوبر (هيفن)، ومستشفى كليوباترا التجمع الخامس (سكاي).
ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 106.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 776.85 مليون جنيه، مقابل 636.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت تقدمت شركة مستشفى كليوباترا ، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض راس المال المصدر من800 مليون جنيه الى 722 مليون جنيه.
ويأتي التخفيض بمقدار 77.2 مليون جنيه، عن طريق اعدام اسهم خزينة البالغ عددها 154 سهم.
وأوضحت البورصة أن القيمة الاسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، علمًا بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا، تخفيض رأس المال المصدر من 800 مليون جنيه، إلى 722.71 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة
وتقرر التخفيض عن طريق إعدام 154.56 مليون سهم خزينة والبالغ قيمتها 77.28 مليون جنيه.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر، عن طريق إعدام أسهم خزينة.
وتضمن تقرير افصاح مستشفى كليوباترا تخفيض رأس المال المصدر من 800 مليون جنيه إلى 722.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 77.28 مليون جنيه.
وأضافت الرقابة المالية أن التخفيض عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022 باجمالي 154.56 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه.
وكانت اعتمدت شركة شركة مستشفى كليوباترا، تقرير افصاح تخفيض رأس المال المصدر، المزمع عرضه على الرقابة المالية ودعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشته.
ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة من 800 مليون جنيه موزع على 1.6 مليار سهم إلى 722.7 مليون جنيه موزع على 1.44 مليار سهم.
والتخفيض قدره 77.28 مليون جنيه مقسم على عدد 154.56 سهم تمثل عدد أسهم الخزينة الجاري تخفيض رأس مال الشركة بموجبها، بقيمة 0.5 جنيه للسهم وهي القيمة الاسمية.
كشفت شركة مستشفى كليوباترا، عن استهداف ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات خلال السنوات القادمة.
وأوضحت الشركة، أن الاستثمارات المستقبلية لاستكمال تطوير مستشفيات المجموعة مثل مستشفيات سكاي وهايفن بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وأضافت الشركة أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه على مدى 5 سنوات لتطوير مستشفيات المجموعة مثل الأجهزة الطبية والتجديدات الانشائية للمباني.
تراجعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 13% خلال العام الماضي، لتصل 356.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 410.6 مليون جنيه خلال 2021.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.54 مليار جنيه في 2021.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال العام الماضي 325.76 مليون جنيه، مقابل أرباح 387.24 مليون جنيه في العام السابق له.
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