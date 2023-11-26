كليوباترا تربح 344.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 29%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 344.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.1 مليون جنيه في الفترةبنسبة 29% المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

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وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 20.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 212.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 176.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.58 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.21 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وكانت كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز على أسهم شركة“مستشفى كليوباترا”.

وتم تنفيذ صفقة اليوم على أسهم الشركة المصدرة لعدد 2298784 سهم بقيمة إجمالية 10.39 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

وقررت شركة مستشفى كليوباترا، وقف نشاط مستشفى كوينز التابعة والواقعة في مصر الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن مستشفى كوينز تم وقف تشغيلها منذ إبريل 2022.

وأرجعت قرار إيقاف النشاط، إلى ضخ استثمارات في مشاريع واعدة وقرب افتتاح مستشفى كليوباترا أكتوبر (هيفن)، ومستشفى كليوباترا التجمع الخامس (سكاي).

ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 106.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 776.85 مليون جنيه، مقابل 636.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تقدمت شركة مستشفى كليوباترا ، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض راس المال المصدر من800 مليون جنيه الى 722 مليون جنيه.

ويأتي التخفيض بمقدار 77.2 مليون جنيه، عن طريق اعدام اسهم خزينة البالغ عددها 154 سهم.

وأوضحت البورصة أن القيمة الاسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، علمًا بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا، تخفيض رأس المال المصدر من 800 مليون جنيه، إلى 722.71 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة

وتقرر التخفيض عن طريق إعدام 154.56 مليون سهم خزينة والبالغ قيمتها 77.28 مليون جنيه.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر، عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وتضمن تقرير افصاح مستشفى كليوباترا تخفيض رأس المال المصدر من 800 مليون جنيه إلى 722.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 77.28 مليون جنيه.

وأضافت الرقابة المالية أن التخفيض عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022 باجمالي 154.56 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه.

وكانت اعتمدت شركة شركة مستشفى كليوباترا، تقرير افصاح تخفيض رأس المال المصدر، المزمع عرضه على الرقابة المالية ودعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشته.

ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة من 800 مليون جنيه موزع على 1.6 مليار سهم إلى 722.7 مليون جنيه موزع على 1.44 مليار سهم.

والتخفيض قدره 77.28 مليون جنيه مقسم على عدد 154.56 سهم تمثل عدد أسهم الخزينة الجاري تخفيض رأس مال الشركة بموجبها، بقيمة 0.5 جنيه للسهم وهي القيمة الاسمية.

كشفت شركة مستشفى كليوباترا، عن استهداف ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات خلال السنوات القادمة.

وأوضحت الشركة، أن الاستثمارات المستقبلية لاستكمال تطوير مستشفيات المجموعة مثل مستشفيات سكاي وهايفن بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وأضافت الشركة أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه على مدى 5 سنوات لتطوير مستشفيات المجموعة مثل الأجهزة الطبية والتجديدات الانشائية للمباني.

تراجعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 13% خلال العام الماضي، لتصل 356.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 410.6 مليون جنيه خلال 2021.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.54 مليار جنيه في 2021.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال العام الماضي 325.76 مليون جنيه، مقابل أرباح 387.24 مليون جنيه في العام السابق له.