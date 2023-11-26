سامسونج تروج لاستضافة مدينة بوسان لمعرض إكسبو 2030

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، في تقديم عرضها النهائي لملف استضافة مدينة بوسان لمعرض“إكسبو 2030” العالمي بشاشاتها في باريس، حسبما ذكر مسئولو الشركة اليوم الأحد.

وعرضت“سامسونج” رسالة دعم لاستضافة المعرض في المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد عبر اللوحات الإعلانية في أماكن مختلفة من العاصمة الفرنسية، بما في ذلك مطار“باريس شارل ديغول” ومناطق التسوق الرئيسية ومناطق الجذب السياحي، وفقا للمسؤولين.

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كما وضعت أيضا منشورا إعلانيا عملاقا للترويج للمعرض ولأحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، وهو“Galaxy Z Flip 5′′، على واجهة“أوبرا جارنييه”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وسيتم اختيار البلد المضيف لمعرض“إكسبو 2030” العالمي في تصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس بعد غد الثلاثاء، حيث تتنافس“بوسان” مع الرياض بالمملكة العربية السعودية وروما بإيطاليا.

وقد عرضت“سامسونج” أيضا مقاطع فيديو ترويجية لمعرض“بوسان” على لوحات“LED” ضخمة في ميدان“بيكاديللي” بلندن، وميدان“كالاو” بمدريد، وغيرهما من المدن الأوروبية الكبرى.