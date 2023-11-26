سامسونج تروج لاستضافة مدينة بوسان لمعرض إكسبو 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، في تقديم عرضها النهائي لملف استضافة مدينة بوسان لمعرض“إكسبو 2030” العالمي بشاشاتها في باريس، حسبما ذكر مسئولو الشركة اليوم الأحد.
وعرضت“سامسونج” رسالة دعم لاستضافة المعرض في المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد عبر اللوحات الإعلانية في أماكن مختلفة من العاصمة الفرنسية، بما في ذلك مطار“باريس شارل ديغول” ومناطق التسوق الرئيسية ومناطق الجذب السياحي، وفقا للمسؤولين.
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كما وضعت أيضا منشورا إعلانيا عملاقا للترويج للمعرض ولأحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، وهو“Galaxy Z Flip 5′′، على واجهة“أوبرا جارنييه”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وسيتم اختيار البلد المضيف لمعرض“إكسبو 2030” العالمي في تصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس بعد غد الثلاثاء، حيث تتنافس“بوسان” مع الرياض بالمملكة العربية السعودية وروما بإيطاليا.
وقد عرضت“سامسونج” أيضا مقاطع فيديو ترويجية لمعرض“بوسان” على لوحات“LED” ضخمة في ميدان“بيكاديللي” بلندن، وميدان“كالاو” بمدريد، وغيرهما من المدن الأوروبية الكبرى.
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