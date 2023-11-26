-->

Sunday, 26 November 2023 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سامسونج تروج لاستضافة مدينة بوسان لمعرض إكسبو 2030

11/26/2023 7:56:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، في تقديم عرضها النهائي لملف استضافة مدينة بوسان لمعرض“إكسبو 2030” العالمي بشاشاتها في باريس، حسبما ذكر مسئولو الشركة اليوم الأحد.

وعرضت“سامسونج” رسالة دعم لاستضافة المعرض في المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد عبر اللوحات الإعلانية في أماكن مختلفة من العاصمة الفرنسية، بما في ذلك مطار“باريس شارل ديغول” ومناطق التسوق الرئيسية ومناطق الجذب السياحي، وفقا للمسؤولين.

موضوعات متعلقة “التنمية الصيني” يقدم قروضاً بنحو 14 مليار دولار لدعم إمدادات الطاقة مبيعات الشاحنات الصغيرة بالصين ترتفع هامشيا في أكتوبر أرباح صناعة البرمجيات في الصين تسجل 160 مليار دولار بنهاية أكتوبر

كما وضعت أيضا منشورا إعلانيا عملاقا للترويج للمعرض ولأحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، وهو“Galaxy Z Flip 5′′، على واجهة“أوبرا جارنييه”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وسيتم اختيار البلد المضيف لمعرض“إكسبو 2030” العالمي في تصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس بعد غد الثلاثاء، حيث تتنافس“بوسان” مع الرياض بالمملكة العربية السعودية وروما بإيطاليا.

وقد عرضت“سامسونج” أيضا مقاطع فيديو ترويجية لمعرض“بوسان” على لوحات“LED” ضخمة في ميدان“بيكاديللي” بلندن، وميدان“كالاو” بمدريد، وغيرهما من المدن الأوروبية الكبرى.

MENAFN26112023000202011048ID1107486656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث