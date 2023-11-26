عمومية الملتقى العربي تقر بيع كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.
وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.
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واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.
وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.
كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.
وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وتراجعت أرباح شركة“الملتقى العربي للاستثمارات” بنسبة 33.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 16.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 25.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 267.6 مليون جنيه، مقابل 177.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت تقدمت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 600 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.
وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 360 مليون جنيه إلى 460 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 100 مليون جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
وتوزع الزيادة كأسهم مجانية ممولة من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد
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