عمومية الملتقى العربي تقر بيع كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.

وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.

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واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.

وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.

كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.

وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وتراجعت أرباح شركة“الملتقى العربي للاستثمارات” بنسبة 33.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 16.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 25.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما زادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 267.6 مليون جنيه، مقابل 177.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تقدمت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 600 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وتضمنت المستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 360 مليون جنيه إلى 460 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 100 مليون جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

وتوزع الزيادة كأسهم مجانية ممولة من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد