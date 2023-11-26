وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بالسويس الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بمساحة 8995م2 بقيمة إجمالية سوقية نحو 27 مليون جنيه بمدينة السويس الجديدة، وذلك في ضوء إزالة التعديات التي تمت على أراضي جهاز المدينة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة.
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ونوه وزير الإسكان إلى أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها، ودعم المستثمر الجاد، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، تفقدت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، حيث تابعت مراحل المعالجة بالمحطة، وشددت على ضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف .
من جهة أخرى، تابع نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 600 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بالعاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/يوم، للوصول إلى طاقة إجمالية 1.2 مليون م3/يوم، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان ومقاول التنفيذ.
يأتي الاجتماع في إطار استمرار متابعة تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عمل منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، والمدن المجاورة لها.
واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المحطة، وما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، للتغلب على تحديات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومقاولي التنفيذ.
كما استعرض ممثلو جهاز مدينة العاشر من رمضان، موقف أعمال تشغيل المرحلة الأولى، وبعض الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، استعدادا لتشغيل المحطة بالطاقة الكلية لها.
وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة للمرحلتين الأولى والثانية بالمحطة قبل نهاية مارس 2024، وضمان التشغيل الجيد للمحطة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإنشاء المحطة.
أ.ش.أ
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