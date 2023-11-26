وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بالسويس الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بمساحة 8995م2 بقيمة إجمالية سوقية نحو 27 مليون جنيه بمدينة السويس الجديدة، وذلك في ضوء إزالة التعديات التي تمت على أراضي جهاز المدينة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة.

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ونوه وزير الإسكان إلى أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها، ودعم المستثمر الجاد، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق، تفقدت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، حيث تابعت مراحل المعالجة بالمحطة، وشددت على ضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف .

من جهة أخرى، تابع نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 600 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الثانية بمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بالعاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/يوم، للوصول إلى طاقة إجمالية 1.2 مليون م3/يوم، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان ومقاول التنفيذ.

يأتي الاجتماع في إطار استمرار متابعة تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عمل منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، والمدن المجاورة لها.

واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المحطة، وما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، للتغلب على تحديات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومقاولي التنفيذ.

كما استعرض ممثلو جهاز مدينة العاشر من رمضان، موقف أعمال تشغيل المرحلة الأولى، وبعض الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، استعدادا لتشغيل المحطة بالطاقة الكلية لها.

وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة للمرحلتين الأولى والثانية بالمحطة قبل نهاية مارس 2024، وضمان التشغيل الجيد للمحطة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإنشاء المحطة.

أ.ش.أ