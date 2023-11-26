موانئ دبي العالمية وإيرينا توقعان اتفاقية تعاون لتسريع استخدام الطاقة المتجددة

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) اليوم اتفاقية تعاون لتسريع استخدام الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتعويضات الكربون لخفض الانبعاثات من الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية البحرية.

وقع الاتفاقية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فرانشيسكو لا كاميرا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، وتركز الاتفاقية على تحديد وتنفيذ حلول إزالة الكربون في الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية.

وقال بن سليّم: "يشرفنا أن نتشارك مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في هذه الرحلة التحوّلية نحو رؤية عالمية مشتركة للطاقة المتجددة التي تدعم سلاسل التوريد. تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على تشكيل مستقبل التجارة وبناء المرونة والاستدامة على كل المستويات، وسنستفيد من شبكتنا الواسعة وتأثيرنا في تعزيز قطاع سلاسل التوريد والحلول اللازمة، ليس في عملياتنا فحسب، بل عبر الحدود أيضاً، مما يضمن التدفق المستدام للتجارة حول العالم. ومعاً، سنقود التغيير الهادف وسنضع معايير جديدة لمستقبل أخضر أكثر رفقاً بالبيئة".

من جانبه، قال لا كاميرا: "في سباقنا لتسريع التحوّل إلى الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، يبقى القطاع البحري أحد أكثر القطاعات تحدياً فيما يتعلق بإزالة الكربون من عملياته. ويقود استخدام مجموعة موانئ دبي العالمية المبتكر للعمليات الذكية في التزويد بالكهرباء رحلة تحوّل الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. تمثل شراكتنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية خطوة رائدة نحو تسريع حلول الطاقة الفعّالة والمبتكرة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة".

وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في مجال تحويل الطاقة، حيث تعمل على تعزيز الاعتماد على جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مستدام ضمن جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والحصول على مصادر الطاقة وتوفير أمن الطاقة، إضافة إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي بمعدلات منخفضة من انبعاثات الكربون.

وستتعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومجموعة موانئ دبي العالمية في تبادل وجهات النظر حول المبادرات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وستدعو مجموعة موانئ دبي العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ، والاستفادة من هذه المنصة الكبيرة وتأثيرها للجمع بين قطاع سلاسل التوريد لتطوير حلول مؤثرة وطويلة المدى، مع ضمان استمرار التدفق التجاري حول العالم.

وقد التزمت الشركة بالفعل بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وفي مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية أنها انضمت إلى تحدي الشحن الأخضر والتزمت باستثمار 500 مليون دولار أمريكي لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة.

تتضمن الإستراتيجية طويلة المدى التحوّل إلى العمليات الكهربائية، والريادة في استخدام الوقود منخفض الكربون، واستكشاف حلول متطورة أخرى، مثل الغاز الطبيعي الاصطناعي المحايد للكربون. كما دخلت المجموعة في شراكة مع مركز ميرسك ماكيني مولر للشحن الخالي من الكربون وانضمت إلى "مختبر التفكير" التابع لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن "الانتقال العادل".

وتشير البيانات إلى إحراز تقدم، حيث إن من بين المبادرات العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية نجاحها في خفض انبعاثاتها الكربونية من خلال استخدام الكهرباء في محطتيها في روتردام وجبل علي، إلى جانب الريادة في استخدام الزيوت النباتية المعالجة مائياً ومنخفضة الكربون في ميناء ساوثهامبتون في المملكة المتحدة والذي أعلن مؤخراً عن عام هو الأكثر رفقاً بالبيئة على الإطلاق. وأعلنت المجموعة مؤخرًا أنها خفضت انبعاثات الكربون عالمياً بنسبة 5 في المئة في عام 2022، مع انخفاض بنسبة 4 في المئة في استهلاك الطاقة.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تمكنت من خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها في دولة الإمارات بنسبة 50% تقريباً هذا العام، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقة عبر مصادر متجددة من مزوّد محلي. وقد أدى هذا التحوّل إلى تقدم مجموعة موانئ دبي العالمية بفارق ملحوظ على الهدف الموضوع في دولة الإمارات والمتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 42% بحلول عام 2030.

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