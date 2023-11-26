استولت على هاتفه المحمول وسيارته الفارهة..عصابة مسلحة تسطو على مهاجم منتخب البرازيل السابق (فيديو)



تعرض مهاجم المنتخب البرازيلي السابق لكرة القدم، فريد ( فريديريكو شافيز غيديش)، لعملية سطو مسلح ومطاردة من قبل لصوص استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية وفقا لروسيا اليوم، في تقرير لها أن فريد أجبر على الخروج من سيارته تحت تهديد السلاح في عملية سطو مسلح مرعبة، قبل أن يركض خلف شجرة للاختباء من اللصوص.

وأظهرت لقطات الفيديو صورا لثلاثة رجال يخرجون من سيارة بيضاء لملاحقة فريد، ويجبرونه تحت تهديد السلاح على الخروج من سيارته الرباعية الدفع.

وحدثت الواقعة عقب خروج فريد يوم الخميس الماضي، من ملعب "ماراكانا" بعد حضوره مباراة فريقه السابق فلومينينسي أمام نادي ساو باولو (1-0) في الدوري المحلي.

فريد كان قد بقي في ملعب "ماراكانا" عقب انتهاء المباراة لعقد جلسة غير رسمية مع لاعبي ومسؤولي فلومينينسي.

وقد استولى اللصوص على هاتف فريد المحمول وسيارته الفاخرة الرباعية الدفع، بينما استلقى اللاعب البرازيلي على الرصيف ووجهه في الأرض في لحظة من الرعب المطلق.

يذكر أن فريد (40 عاما) هو ثاني أكبر هداف في تاريخ نادي فلومينيزي برصيد 199 هدفا في جميع المسابقات، إضافة لتمثيله فرق أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في البرازيل وليون الفرنسي الذي حقق معه 3 ألقاب للدوري في الفترة من 2006 إلى 2008.

ودافع فريد عن ألوان منتخب البرازيل في 39 مباراة سجل خلالها 18 هدفا، وتوج في 2007 بلقب بطل "كوبا أمريكا" مع "السيليساو" وبعدها بـ6 سنوات حقق كأس العالم للقارات.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة، من تعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح أيضا.

كما جرى سطو مسلح في الجارة الأرجنتين، على عائلة الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بمدينة روزاريو شمال شرقي البلاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز