الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة أكثر من مليون دولار من حماس

أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي صادر ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار خلال حربه ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن معظم الأموال كانت بعملة الشيكل الإسرائيلية، مشيرةً على أنه تم العثور عليها «في معاقل حماس ومنازل أشخاص مطلوب القبض عليهم».

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام الأموال لتمويل الأنشطة الارهابية. ولم توضح المتحدثة كيف ستنفق الحكومة الإسرائيلية الأموال.

كانت حماس قد أعلنت أنها سلمت الصليب الأحمر 17 رهينة (13 إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وذلك بعد تأخرها عدة ساعات.

وقالت في بيان: «في إطار التهدئة الإنسانية، سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً، و4 من حملة الجنسيات الأجنبية».

​وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، بعد نقل الدولتين التزام إسرائيل بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق.

ونشرت حماس قائمة بـ 39 اسماً لأسرى أطفال وأسيرات فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الليلة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

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