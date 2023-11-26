-->

Sunday, 26 November 2023 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تدرج المتحدث باسم ميتا على قائمة المطلوبين

11/26/2023 7:33:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد أن روسيا أدرجت أندي ستون المتحدث باسم منصات ميتا على قائمة المطلوبين بسبب اتهامات لم تكشف عنها.

وقالت تاس إن وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحق ستون مع عدم إفصاح الوزارة عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات.

وكانت روسيا قد حظرت منصتي فيسبوك وإنستغرام، أبرز منصات ميتا، بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي مارس 2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن "الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا" وأشارت إلى ستون قائلة إنه "رفع حظرا عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها" وبالتالي كان يحرض على نشاط متطرف.

ولم يرد المكتب الصحفي لشركة ميتا على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق من ستون وميتا خارج ساعات العمل المعتادة.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26112023000110011019ID1107486636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث