روسيا تدرج المتحدث باسم ميتا على قائمة المطلوبين

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد أن روسيا أدرجت أندي ستون المتحدث باسم منصات ميتا على قائمة المطلوبين بسبب اتهامات لم تكشف عنها.

وقالت تاس إن وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحق ستون مع عدم إفصاح الوزارة عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات.

وكانت روسيا قد حظرت منصتي فيسبوك وإنستغرام، أبرز منصات ميتا، بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وفي مارس 2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن "الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا" وأشارت إلى ستون قائلة إنه "رفع حظرا عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها" وبالتالي كان يحرض على نشاط متطرف.

ولم يرد المكتب الصحفي لشركة ميتا على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق من ستون وميتا خارج ساعات العمل المعتادة.





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