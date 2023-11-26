بطولة السعودية.. رسائل متبادلة شديدة اللهجة تشحن ديربي العاصمة

في الطريق إلى قمتهما المرتقبة نهاية الأسبوع، حشد الهلال والنصر قوتهما الضاربة، واستعرضا أمام الحزم والأخدود توالياً، في جولة "الرسائل المتبادلة"، التي كان أشدها ضراوة من "الزعيم" الذي مزق شباك متذيل الترتيب العام بتسعة أهداف نظيفة، محطماً الرقم القياسي المُسجل باسم الاتحاد منذ موسم 2011 - 2012 الذي فاز وقتذاك على القادسية (8-0) وفقاً لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال بعيون إسبانية

وفيما كانت رسالة النصر بالغة المعاني، بعدما خطها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفين رائعين من أصل ثلاثة في مرمى الأخدود، ضربت عاصفة "الموج الأزرق" مضيفه الحزم في بريدة، في مباراة رفض مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس اعتبارها "مسألة ثأر"، على خلفية خسارته أمام الحزم في فترة تدريبه الأولى، "المواجهة انتهت بنتيجة كبيرة وتاريخية، وأهنئ اللاعبين، وآمل أن يستمر الفريق على هذا الأداء الممتاز".

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد كشفت المباراة الفارق الكبير جدًا بين المتصدر والأخير في المسابقة، مؤكدة أن الهلال دمّر فريق القاع بتسعة أهداف!.

ومنذ خسارته من العدالة بهدفين نظيفين الموسم الماضي، حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم في 16 مباراة متتالية في الدوري، محققًا السلسلة الأطول بين الفرق الحالية، بفوزه في 14 مباراة، وتعادله بإثنتين.

وفيما لجأ جيزوس إلى إراحة هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش في آخر نصف ساعة، كما أن مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش لم يبدأ المباراة، أكدت صحيفة عكاظ أن النجم الدولي سالم الدوسري سيشارك في مواجهة النصر بعد إبلاله من الإصابة.

رونالدو يتجاوز بيكان

وتمهيداً للقمة العاصمية المرتقبة، التي سيديرها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الكولومبي ويلمار رولدان، حكم نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2023، لم يخلف رونالدو وعده مع الشباك، فعانقها بهدفين ضم من خلالهما النصر، منافسه الأخدود، إلى قائمة ضحاياه، رافعًا عددهم إلى 29 منذ انطلاق دوري المحترفين صيف 2008.

وحظي تألق النجم البرتغالي باهتمام الصحف العالمية، ومنها "ماركا" الإسبانية التي اعتبرت أن "ثنائية رونالدو السريعة جاءت لتضغط على الهلال"، واصفة آخر 15 دقيقة من المباراة بـأنها حملت اسم ولقب: كريستيانو رونالدو".

وفيما أشاد مدرب الأخدود السلوفاكي مارتن سيفيلا بـ"الدون"، مؤكداً أنه استطاع أن يسجل الهدف الثالث من 30 متراً من لمسة واحدة ما يؤكد جودته المعتادة، رغم أنه يبلغ 38 عاماً"، قال مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو "عندما يكون لديك اللاعب رقم واحد عالمياً كل شي يصبح سهلاً بالنسبة لك".

وبحسب صحيفة الصن البريطانية، بات رونالدو، الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ15 هدفاً، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفاً، متجاوزاً النمسوي التشيكي جوزيف بيكان (526).

وأمام حوالي 22 ألف متفرج احتشدوا في ملعبه الأول بارك، لعب الفريق الأصفر مباراته الـ27، بدءًا من أواخر تموز/يوليو الماضي الذي شهِد انطلاق كأس الملك سلمان، وفاز في 22 منها، مقابل خسارتين وثلاثة تعادلات.

بحسب "ماركا"، تعامل كاسترو بحذر مع المواجهة، بعدما أجلس مهاجمه السنغالي ساديو مانيه المباراة بأكملها على مقاعد البدلاء، بانتظار مباراتيه الأسبوع المقبل، أمام بيرسيبوليس (دوري أبطال آسيا) ثم الهلال (الدوري)، فضَمِن الدخول إلى ديربي الرياض، من دون إيقافات.

لكن مدرب النصر أكد أنه لم يفكر بالمباراة القادمة بل بالمباريات الماضية، مانيه و(الكرواتي مارسيلو) بروزوفيتش وصلا متأخرين ولم يكونا جاهزين للقاء".

الرهان على الوقت في الاتحاد

في الدمام، واصل الاتحاد، حامل اللقب، تحييد نفسه عن صراع القمة، بعدما اكتفى بالتعادل مع الاتفاق، في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو غاياردو، الذي بدا أنه يراهن على الوقت لتأقلم اللاعبين مع طريقته، "في المباريات المقبلة قد يكون الانسجام أكبر ويتفهم اللاعبون طريقتي".

وفيما واصل "فارس الدهناء" رحلة الابتعاد عن الانتصارات للمواجهة الثالثة توالياً، عاد العميد إلى دوامة التعادلات مجدداً، بعد انتصاره الذي سبق فترة التوقف أمام أبها، وهو الأمر الذي اعتبره مدافع الفريق غير مرض، "فريقي قادر على المنافسة بجميع البطولات، كنا نطمح في الفوز لكن عطفًا على واقع المواجهة".

لكن مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني سابقاً أكد أن فريقه لعب بأفضل ما لديه، "وصلنا إلى مرمى المنافس عدة مرات، والتكتل الاتفاقي ضيق المساحات علينا، ومن فرصة واحدة سجل الاتفاق هدفه".

وفي وقت، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن البرتغالي دومينغو سواريز دي أوليفيرا الرئيس التنفيذي في الاتحاد هو صاحب قرار إقالة المدرب نونو إشبيرتو سانتو، بعد أن علم بتزايد توتر العلاقة مع الفرنسي كريم بنزيمة، ضاعفت نتائج "نمور جدة" قلق جماهيره، قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال الأندية، الذي يستضيفه على أرضه في جدة.

بالمقابل، لم يهنأ الاتفاق بهدفه الأول في ملعبه الجديد، والذي حمل توقيع الهولندي جورجينيو فينالدوم، إذ نقل مدرب الفريق، الانكليزي ستيفين جيرارد، أن لاعبيه شعروا بإحباط شديد في غرفة تبديل الملابس بعد التعادل مع الاتحاد، لكنه أردف، "أنا سعيد بما قدموه من أداء فني عالي وأحييهم على روحهم وحرصهم على الفوز".

إنكفاء التعاون والأهلي

على الرغم من انطلاقته المميزة، تلقى التعاون خسارة مفاجئة أوقفت سلسلة "اللا هزيمة"، التي توقفت عند 11 مباراة على ملعبه في بريدة، لكن مدرب الفريق البرازيلي بيركليس شاموسكا رأى أن تراجع النتائج مؤخراً "هو أمر طبيعي بسبب الإصابات والإيقافات".

قال شاموسكا، الذي تلقى فريقه الهدف الثاني في الوقت بدل عن ضائع، "هذه ليست النتيجة التي كنا نتمناها، تحصلنا على الكثير من الفرص لكن لم نستغلها بشكل جيد، وبعد طرد عبد الفتاح آدم تغير الأداء، وأصبح الرياض أفضل"، وهو الأمر الذي أقره لاعب الرياض يحيى الشهري بقوله"الطرد سهل لنا المباراة وجعلنا نلعب في ملعب الخصم".

وعلى الرغم من اكتفائه بالتعادل على أرضه مع الشباب، تقدم الأهلي إلى المركز الثالث في مباراة نفتقد فيها "الراقي" للشراسة والحدة في إنهاء الهجمات، بحسب مدربه الألماني ماتياس ياسله.

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