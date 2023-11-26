روسيا تؤكد إسقاط عشرات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية المتجهة إلى موسكو

أكدت السلطات الروسية، اليوم، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم على موسكو بعشرات الطائرات المسيرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق روسيا هجومها الأكثر كثافة بواسطة مسيرات على كييف منذ بدء الحرب عام 2022، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في سلسلة منشورات على موقع «تليغرام»، أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيَّرة على الأقل فوق منطقة موسكو - التي تحيط بالعاصمة لكنها لا تشملها - وثلاث مناطق أخرى في جنوب وغرب البلاد.

ولم تتحدث الوزارة وسوبيانين عن وقوع إصابات من جراء الهجمات.

وكتب أندريه فوروبييف، حاكم منطقة موسكو على حسابه على «تليغرام»، أن هجمات الطائرات المسيَّرة ألحقت أضراراً بثلاث بنايات، لكن لم يصَبْ أي أفراد بأذى.

وأفادت حسابات روسية رسمية على «تليغرام» أن طائرة مسيَّرة تحطمت في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في مدينة تولا غربي روسيا، التي تقع على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب موسكو، ما أدى إلى إصابة أحد السكان وانتشار حالة من الذعر.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن السلطات أغلقت مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو فترة وجيزة بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

واستؤنف العمل بالمطارين بشكل طبيعي بحلول الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب بيانات نُشرت على مواقع تتبع الرحلات الدولية.

ولم يقر مسؤولون أوكرانيون، حتى ظهر اليوم، بالضربات أو يعلقوا عليها، التي جاءت بعد يوم من استهداف روسيا للعاصمة الأوكرانية بأكثر من 60 طائرة مسيَّرة.

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