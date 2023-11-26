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الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة في جنين بعد مطاردة استمرت 3 اشهر

11/26/2023 7:23:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي اعتقاله منفذ عملية "حوارة" والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأعلن جيش الاحتلال "اعتقال الشاب أسامة بني فضل في مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية مشتركة مع الشابالك، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، للاشتباه في قيامه بتنفيذ عملية قتل اثنين من المستوطنين في بلدة حوارة قرب نابلس في شهر أغسطس الماضي".

وأشار إلى "أن أصول الشاب تعود لقرية عقربة قرب نابلس، ويشتبه أن أسامة هو من نفذ عملية القتل المزدوج في حوارة والتي قُتل فيها سايال شي نيجاركار ونجله أفيعاد نير".

وأضاف: "تم اعتقال أسامة مسلحا في شقة بمخيم جنين وتم تحويله إلى الشاباك لمزيد من التحقيق".

ويدرس أسامة بني فضل الهندسة الميكانيكية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 19 أغسطس الماضي مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق للنار في بلدة حورارة شمالي الضفة الغربية.



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