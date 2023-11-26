الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية حوارة في جنين بعد مطاردة استمرت 3 اشهر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي اعتقاله منفذ عملية "حوارة" والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأعلن جيش الاحتلال "اعتقال الشاب أسامة بني فضل في مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية مشتركة مع الشابالك، وإحالته للتحقيق لدى الشاباك، للاشتباه في قيامه بتنفيذ عملية قتل اثنين من المستوطنين في بلدة حوارة قرب نابلس في شهر أغسطس الماضي".
وأشار إلى "أن أصول الشاب تعود لقرية عقربة قرب نابلس، ويشتبه أن أسامة هو من نفذ عملية القتل المزدوج في حوارة والتي قُتل فيها سايال شي نيجاركار ونجله أفيعاد نير".
وأضاف: "تم اعتقال أسامة مسلحا في شقة بمخيم جنين وتم تحويله إلى الشاباك لمزيد من التحقيق".
ويدرس أسامة بني فضل الهندسة الميكانيكية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 19 أغسطس الماضي مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق للنار في بلدة حورارة شمالي الضفة الغربية.
MENAFN26112023000205011050ID1107486613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.