صحة غزة: تعمل شمالي القطاع 3 مستشفيات فقط تحت طائلة الانهيار

MENAFN - Palestine News Network ) غزةه/PNN- قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الأحد، إن 3 مستشفيات فقط تعمل في شمال القطاع، هي المعمداني والعودة وكمال عدوان، محذرا من انهيارها بسبب ضعف الإمكانيات.

وأضاف البرش أن“كميات المساعدات الطبية والوقود التي وصلت إلى قطاع غزة، وخاصة مناطق شمال القطاع محدودة للغاية وغير كافية، في ظل الوضع الصحي الكارثي للمستشفيات”.

وتابع:“يجب إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة بكميات كبيرة، تتناسب مع الوضع الصحي الكارثي في القطاع”.

وأكد“ضرورة تعزيز المنظومة الصحية في غزة ومناطق الشمال وتوفير الخدمات الصحية بشكل كاف”.

وقال البرش إن“3 مستشفيات فقط تعمل في شمال القطاع، هي المعمداني والعودة وكمال عدوان”، محذرا من“انهيارها كونها تعمل بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية”.

ووصف الوضع الصحي في القطاع بشكل عام بأنه“كارثي للغاية ويفتقر للمقومات الصحية الضرورية”.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن“عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة بلغ 26 مستشفى (منذ 7 أكتوبر الماضي)، و55 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود”.

وأضاف المكتب، في بيان، أن“سياسة الاحتلال الإسرائيلي تستمر باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط، في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي”.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن اتفاق الهدنة تبادل لأسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

فيما قتلت“حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني.