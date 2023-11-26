أول وفد رسمي يدخل قطاع غزة بقيادة وزيرة الدولة القطرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزةه/PNN- دخل إلى قطاع غزة المحاصر، أول وفد رسمي تقوده لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، للوقوف على احتياجات سكان القطاع الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا وحشيا تسبب في كوارث إنسانية.
وكانت المسؤولة القطرية مرابطة على الحدود بين غزة والعريش المصرية منذ أيام، تتابع وصول المساعدات القطرية والتقت مسؤولين دوليين، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد التوصل لاتفاق تهدئة رعته الدوحة والقاهرة وواشنطن.
وتعتبر لولوة الخاطر أول مسؤول يدخل القطاع منذ الحرب الإسرائيلية على غزة على رأس وفد يزور القطاع حالياً. وقابلت لولوة الخاطر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، وقدمت له تعازيها لاستشهاد أفراد من أسرته. وظهرت الخاطر وهي تتحدث مع إعلاميين فلسطينيين، وأشادت بعملهم وأكدت على حيوية وأهمية ما قاموا به لإيصال الحقيقة للعالم، مؤكدة أنها كانت تتابع عبر ما البث الأوضاع في القطاع.
وكان برفقة وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خالد الحردان نائب السفير القطري.
وسيرت قطر جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان غزة، عبر رحلات انطلقت من الدوحة إلى مدينة العريش المصرية. ومن أهم المساعدات التي أرسلتها قطر، مواد غذائية وطبية وتجهيزات خاصة للمستشفيات بالإضافة لسيارات إسعاف.
ومعروف عن لولوة الخاطر مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والتعبير عن رأيها دفاعاً عن حقوق المدنيين، أسوة بمختلف الشعوب ومواطني الدول الأخرى التي دعمتها قطر، حيث كانت نشطة في عمليات إجلاء الأجانب من كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في 2021.
ومؤخراً انتقدت لولوة الخاطر، في تغريدة لها على موقع“إكس”، التعامل الغربي مع ما يحدث من مأساة في غزة، وقالت إن الغرب يكيل بمكيالين في تعامله مع الأحداث الدولية.
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