تشييع جثمان الشهيد محمد صالح في البيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام اللهه/PNN- شيع أبناء شعبنا في مدينة البيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى محمد رياض صالح (16 عاما).

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في حي سطح مرحبا بالبيرة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم نقل إلى مسجد العين للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى صالح مساء أمس السبت، في منطقة جبل الطويل بالبيرة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه لساعات، قبل أن تسلمه في وقت لاحق.

يذكر، أنه منذ مساء أمس، استشهد 8 مواطنين في الضفة، بينهم ستة في جنين، وشهيد آخر في قرية يتما جنوب نابلس.