تشييع جثمان الشهيد محمد صالح في البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام اللهه/PNN- شيع أبناء شعبنا في مدينة البيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى محمد رياض صالح (16 عاما).
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في حي سطح مرحبا بالبيرة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم نقل إلى مسجد العين للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البيرة.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى صالح مساء أمس السبت، في منطقة جبل الطويل بالبيرة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه لساعات، قبل أن تسلمه في وقت لاحق.
يذكر، أنه منذ مساء أمس، استشهد 8 مواطنين في الضفة، بينهم ستة في جنين، وشهيد آخر في قرية يتما جنوب نابلس.
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