هدنة غزة تفرز مشهداً سياسياً متأزماً في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حذَّر الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، جِدعون ساعَر، من أن فشلًا ذريعًا ستُمنَى به إسرائيل لو خرجت من الحرب على غزة بينما ما زالت حركة حماس "تقف على قدميها"، حسبما قال لقناة "الآن 14" الموالية لحزب السلطة.

ساعَر، زعيم حزب "أمل جديد"، الشريك اليميني لكتلة "معسكر الدولة"، بقيادة وزير الجيش السابق بيني غانتس، أضاف أن حماس "تحاول شن حرب نفسية وتتلاعب بعقول الإسرائيليين"، وأن الحرب لو انتهت بالصورة الحالية، أي بقاء حماس وقوتها العسكرية، فهذا الأمر سيُفسَر على أنه "فشل إسرائيلي ذريع".



وتطرق إلى التطورات الحاصلة على صعيد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، وقال إن التعطيل الذي حدث يأتي في وقت كانت هناك تقديرات بأن حماس ستقوم بمناورة من النوع الذي شاهدناه بالفعل، وأضاف: "ينبغي أن نفهم أن حماس تحاول شن حرب نفسية والتلاعب بعقول الإسرائيليين، كلما هددت حماس مصير الصفقة، فهذا يعني أن الحرب ستُستأنَف أسرع مما كان مخطط له".



وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل هي من تدير ملف إنهاء الحرب، وأن القرار بيدها بشكل كامل"، مضيفًا أن هناك تقديرات بأن واشنطن تحرص على انتصار إسرائيل على حماس، لكن المخاوف هي من بقاء حماس "تقف على قدميها".

وتابع أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن بقاء حماس لا يخدم مصالحها، ولو لم تخسر حماس "سيُعَد الأمر إنجازًا هائلًا لمحور إيران".



إبادة حماس



في غضون ذلك، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش (الليكود) للقناة ذاتها، تعليقًا على التوتر الذي شاب تحرير الدفعة الثانية من الأسرى، إن "كل شيء كان متوقعًا منذ البداية، وإن الحكومة الإسرائيلية لم تتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد".



ولفت إلى أن الهدف الأساس للحكومة هو استمرار إطلاق سراح المخطوفين، وأنه في جميع الأحوال "يتعين على إسرائيل شن عمل عسكري هائل لإبادة حماس، والانتهاء من شمال قطاع غزة ثم التوجه جنوبًا، للتيقن من أن قوات الجيش موجودة في كل مكان، مضيفًا: "مَن سنفشل في تحريره ضمن الصفقة الراهنة، سنحرره عبر عمل عسكري، تلك هي مهمتنا، ونحن مصرون على نجاحها".



تهديد بالاستقالة



وفي السياق، هدد عضو الكنيست ألموج كوهين، النائب عن حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" اليميني القومي بالاستقالة لو لم تُستأنف العمليات الحربية في قطاع غزة عقب نهاية سريان الهدنة.



وأشار في حديثه للقناة إلى أن حزبه "لم يعارض صفقة المخطوفين في المجمل، إنّما أيَّد إبرام صفقة تشمل الجميع"، مضيفًا: "لن تمر 24 ساعة إلا وأكون قد تقدمت باستقالتي لو لم تُستأنف الحرب بعد الهدنة".

يشار إلى أن حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفير، كان قد عارض غالبية الخطوات الأخيرة بشأن الحرب على غزة، ولا سيما ما اعتبره تسهيلات ممنوحة للغزيين، منها إدخال شحنات الوقود، وأخيرًا صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة مع حماس. وقال بن غِفير في وقت سابق: "حماس كانت بحاجة إلى الأكسجين وإسرائيل تمنحها ما تحتاج إليه".



السنوار والمجتمع الإسرائيلي

كوهين أشار إلى أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة ، يحيى السنوار "يفهم المجتمع الإسرائيلي جيدًا، بل أكثر مما تفهم إسرائيل نفسها"، مضيفًا: "مَن يعتقد أنه (السنوار) يقوم بخطوات هكذا هباءً فإنه لا يعرف هذا الرجل".



وتعهد النائب المتطرف بالاستقالة بعد 24 ساعة من صدور قرار محتمل باستمرار الهدنة موضحًا، "لو قلتم لي أن رفح ستبقى على قيد الحياة بينما الجيش في شمال القطاع، فأنا لا أعلم إلى أي اتجاه ستسير إسرائيل، أنا أصدق ما أرى، وما أراه الآن هو تخبط".



