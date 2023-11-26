مطلوب لأمريكا وإسرائيل.. من هو القيادي الغندور الذي أعلنت حماس مقتله في غزة؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل أحد أبرز قادتها العسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته قبل أيام، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قبل نحو أسبوع.

وقالت "القسام" في بيانها إنها "تنعى عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال القطاع أحمد الغندور"، كما نعت إلى جانبه عددًا من قادتها العسكريين وهم وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

الغندور هو الرجل الثالث في قيادة كتائب القسام، بعد محمد الضيف القائد العام لها ونائبه مروان عيسى، كما إنه من أقدم المطلوبين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية بسبب نشاطه العسكري.

صورة للقائد في كتائب القسام أحمد الغندور الذي أعلنت حماس اغتياله في غارة إسرائيلية

صورة للقائد في كتائب القسام أحمد الغندور الذي أعلنت حماس اغتياله في غارة إسرائيليةمتداول

ونجا الغندور من خمس محاولات اغتيال إسرائيلية على الأقل، كان آخرها خلال المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل عام 2021، وأخرى خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

وفي أبريل/نيسان عام 2017، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية أحمد الغندور، على قوائم الإرهاب الأمريكية بتهمة ارتكابه أو خطر ارتكابه أعمال إرهاب تهدد الأمن القومي، وفق بيان الخارجية الأمريكية في حينه.

ومن بين الاتهامات التي وجهتها واشنطن للغندور، وقوفه خلف عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من موقع عسكري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي أفرجت عنه حماس في صفقة تبادل جرت عام 2011، إضافة إلى نشاطه العسكري.

والغندور هو ثاني أعضاء المجلس العسكري للجناح المسلح لحركة حماس الذين تغتالهم إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة، والتي اندلعت عقب هجوم مباغت للحركة في السابع من الشهر الماضي، بعد أيمن نوفل الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق، في قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.