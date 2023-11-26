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تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية تواجه إسرائيل إذا استمرت الحرب

11/26/2023 7:23:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إسرائيل ستكون على موعد مع تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة، في حال قررت المضي قدمًا في حربها على غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية.

ورغم سعي الوسطاء الدوليين بشكل حثيث لتمديد فترة الهدنة ما يسمح بتبادل عدد أكبر من الرهائن وأسرى السجون، فإن إسرائيل عاقدة العزم، على ما يبدو، لاستكمال مرحلة جديدة من القتال قد تطال جنوب غزة أيضًا.

وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة القادمة من القتال ستكون أكثر حدة وعرضة لسقوط أعداد كبيرة أخرى من المدنيين ما يفاقم المعاناة الإنسانية التي بلغت حد الذروة حتى قبل الهدنة الحالية.

لكن إصرار الجيش الإسرائيلي كبير بسبب عدم تمكنهم لغاية الآن من تحقيق الاستقرار ولعدم قدرتهم على تقبل فكرة التعايش مع استمرار حكم حماس في غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير.

وتعرضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا لمعضلات مماثلة في الحروب الماضية، من الضغط الدبلوماسي لوقف القتال، قبل أن يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه "أكمل مهمته".

عناصر من الجيش الإسرائيلي
إسرائيل: سنعود بعد الهدنة ونقضي على حماس في غزة
إلا أن هذه المرة تبدو مختلفة، حسب الصحيفة، فالضغوط الدولية تتزايد والحلفاء بدأوا تباعًا بتغيير مواقفهم من استمرار الحرب، وحتى الجانب الأمريكي أصبح يميل إلى تمديد فترة الهدنة والبحث عن حلول دبلوماسية بديلة بعيدًا عن صوت الأسلحة وفوهات البنادق.

ولفت التقرير إلى أن حماس هي الأخرى ستتمكن من إعادة تنظيم قواتها وتستفيد من مدة الهدنة لتعزيز قدراتها لجعل مهمة الجيش الإسرائيلي القادمة أكثر صعوبة ومهددة بالخطر.

وعلى الجانب الآخر، فإن إسرائيل لن تتمكن من مقاومة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، التي تسببت بها أزمة المحتجزين في غزة، واستدعاء الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود الاحتياط، لفترات أطول قد "تضر بأمنها الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل".

وخلصت الصحيفة إلى أن "إسرائيل حال إصرارها على تدمير حماس وكسب الحرب ستكون أمام تحدٍّ صعب، يتمثل في كيفية إنهاء الحرب على غزة دون إثارة غضب دولي، وحتى شعبي داخلي من قبل أهالي الرهائن الباقين وداعميهم.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

حرب غزة

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