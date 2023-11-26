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قطر: وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات

11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر إن وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات.


وأضافت أنه لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية بالقطاع.


وكانت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وصلت إلى قطاع غزة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للقطاع.


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