قطر: وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر إن وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات.
وأضافت أنه لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية بالقطاع.
وكانت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وصلت إلى قطاع غزة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للقطاع.
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