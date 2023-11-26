تعرفة جديدة للتاكسي الأصفر في عمان ابتداء من اليوم

تعرفة جديدة للتاكسي الأصفر في عمان ابتداء من اليوم
التاريخ
11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعرفة جديدة للتاكسي الأصفر في عمان ابتداء من اليوم
MENAFN26112023000208011052ID1107486603
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