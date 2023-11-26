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ميرهان حسين تكشف تفاصيل التعاون الأول لها مع هاني سلامة

11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ميرهان حسين عن تفاصيل التعاون الأول لها مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

ونشرت ميرهان على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من كواليس تصوير المسلسل ظهرت فيها بجوار هاني سلامة وعلقت عليها بقولها: "مع النجم الخلوق هاني سلامة من كواليس مسلسل الذنب هاتشوفوه قريبًا إن شاء الله. سميرة والدكتور سليمان".

لها

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