ميرهان حسين تكشف تفاصيل التعاون الأول لها مع هاني سلامة

ونشرت ميرهان على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من كواليس تصوير المسلسل ظهرت فيها بجوار هاني سلامة وعلقت عليها بقولها: "مع النجم الخلوق هاني سلامة من كواليس مسلسل الذنب هاتشوفوه قريبًا إن شاء الله. سميرة والدكتور سليمان".

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