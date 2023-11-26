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الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3200 فلسطيني بالضفة والقدس منذ الحرب على غزة

11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، منذ العدوان على غزة 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير في جميع سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

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