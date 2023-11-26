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ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الإيطالي

11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق نادي ميلان انتصارا طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه فيورنتينا، بفوزه عليه بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما السبت، في الجولة 13 للدوري.
ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لهم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.
كما يعود الفضل في فوز "الروسونيري" لحارس مرماه الفرنسي مايك ماينان، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة خلال المباراة، التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.
وحقق فريق ميلان أول انتصار له في آخر خمس مباريات بعد تعدلين وهزيمتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.
في حين تجمد رصيد نادي فيورنتينا عند 20 نقطة، ويشغل المركز السادس حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

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