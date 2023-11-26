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الحسين إربد يواصل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

11/26/2023 7:22:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوق فريق الحسين إربد على نظيره الجليل بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على ستاد الحسن بإربد ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري المحترفين بكرة القدم.
وسجل هدف الفوز لفريق الحسين إربد محترفه النيجيري عبدالجليل أجاغون في الدقيقة 32.
وواصل الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة بفوز سابع في سبع مباريات لعبها الفريق حتى اليوم ، بينما تجمد رصيد الجليل عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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