مستعمرون يزيلون ثلاث خيام في العوجا شمال أريحا

مستعمرون يزيلون ثلاث خيام في العوجا شمال أريحا
التاريخ
11/26/2023 7:22:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أزال مستعمرون، اليوم الأحد، ثلاث خيام في بلدة العوجا شمال أريحا، وسرقوا محتوياتها.
وأوضح المواطن الفلسطيني موسى رشايدة لـ"وفا "، أن مجموعة من المستعمرين أزالت ثلاث خيام تعود له ولعائلته غربي العوجا، إحداها للسكن.
وأضاف أن هؤلاء المستعمرين سرقوا محتويات الخيام وعاثوا فيها خرابا.
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