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مستعمرون يزيلون ثلاث خيام في العوجا شمال أريحا

11/26/2023 7:22:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أزال مستعمرون، اليوم الأحد، ثلاث خيام في بلدة العوجا شمال أريحا، وسرقوا محتوياتها.
وأوضح المواطن الفلسطيني موسى رشايدة لـ"وفا "، أن مجموعة من المستعمرين أزالت ثلاث خيام تعود له ولعائلته غربي العوجا، إحداها للسكن.
وأضاف أن هؤلاء المستعمرين سرقوا محتويات الخيام وعاثوا فيها خرابا.




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