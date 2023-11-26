مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.
يذكر أنه في أول أيام الهدنة، يوم الجمعة الماضي، أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال المحتجزين لديها، في حين غادر 39 من النساء والأطفال المأسورين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الدفعة الثانية أفرجت حماس، في وقت متأخر السبت، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 4 تايلنديين خارج الاتفاق، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 من أقدم الأسيرات لديها و33 من الأطفال.
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