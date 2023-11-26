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بيكهام: ميسي النجم الأكثر تواضعا

11/26/2023 7:22:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، عن أبرز صفات الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.
وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي، في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.
وقال بيكهام، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "في يوم وصول ميسي، أردت الوصول قبله لأظهر له أنني ملتزم تجاه الفريق والنادي، لكن كان من المهم أيضًا بالنسبة لي أن أستمتع بهذه اللحظة، بعد العمل الشاق".
وأضاف: "أردت أن أرى كيف يأتي، وكيف يتصرف بشكل احترافي. إنه قدوة لكل اللاعبين الشباب، إنه نجم، لكنه النجم الأكثر تواضعًا".
وتابع بيكهام: "أنا فقط أحب مشاهدته وهو يتدرب، أي شخص رآه شخصيًا يعرف أنه مختلف ومميز.. قال الناس إنه قد يحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن الأمر استغرق منه بضع ثوانٍ".
واختتم: "منح ليو الناس لحظات لن ينسوها أبدًا، وهذا ما يحبه الجمهور الأمريكي، أن يتم الترفيه عنه.. مباشرة بعد تسجيله الهدف من ركلة حرة في مباراته الأولى، وضع هدفًا عاليًا للغاية".

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