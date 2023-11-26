رقم قياسي تاريخي في الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد، أن "الكالتشيو" شهد تسجيل رقماً قياسياً تاريخياً في الجولة 13 من المسابقة.
قالت الصحيفة: "اللاعب فرانشيسكو كاماردا أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي، بمشاركته في لقاء ميلان مع فيورنتينا".
وأوضحت: "المدرب ستيفانو بيولي اتخذ قراراً تاريخياً في الدقيقة 83 من عمر مباراة ميلان وفيورنتينا، عندما قرر إشراك اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ16 بدلاً من لوكا يوفيتش، في لقطة استثنائية غير مسبوقة".
وأضافت: "كاماردا المولود في 9 (آذار) 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر الـ15 عاماً و260 يوماً".
واختتمت: "تخطى كاماردا بذلك اللاعب ويسدم أميي الذي كان يمتلك الرقم القياسي بعمر 15 عاماً و274 يوماً".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26112023000208011052ID1107486592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.