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رقم قياسي تاريخي في الدوري الإيطالي

11/26/2023 7:22:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد، أن "الكالتشيو" شهد تسجيل رقماً قياسياً تاريخياً في الجولة 13 من المسابقة.
قالت الصحيفة: "اللاعب فرانشيسكو كاماردا أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي، بمشاركته في لقاء ميلان مع فيورنتينا".
وأوضحت: "المدرب ستيفانو بيولي اتخذ قراراً تاريخياً في الدقيقة 83 من عمر مباراة ميلان وفيورنتينا، عندما قرر إشراك اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ16 بدلاً من لوكا يوفيتش، في لقطة استثنائية غير مسبوقة".
وأضافت: "كاماردا المولود في 9 (آذار) 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر الـ15 عاماً و260 يوماً".
واختتمت: "تخطى كاماردا بذلك اللاعب ويسدم أميي الذي كان يمتلك الرقم القياسي بعمر 15 عاماً و274 يوماً".

ملاعب

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