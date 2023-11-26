عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتح ناديان سعوديان قنوات تواصل مع الدولي الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.
وكتب الصحفي رودي جالتيه، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس: "بدأ أهلي جدة والشباب التواصل مع المقربين من مهدي، بهدف التفاض على ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".
وتابع: "الأمور تتطور سريعا".
وتبلغ القيمة التسويقية لمهدي طارمي (31 عاما) 18 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.
وسبق أن قدم الهلال عرضا للاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة 3 ملايين يورو.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26112023000208011052ID1107486591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.