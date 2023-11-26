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عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو

11/26/2023 7:22:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتح ناديان سعوديان قنوات تواصل مع الدولي الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.
وكتب الصحفي رودي جالتيه، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس: "بدأ أهلي جدة والشباب التواصل مع المقربين من مهدي، بهدف التفاض على ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".
وتابع: "الأمور تتطور سريعا".

وتبلغ القيمة التسويقية لمهدي طارمي (31 عاما) 18 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.
وسبق أن قدم الهلال عرضا للاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، بقيمة 3 ملايين يورو.

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