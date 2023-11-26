التهاب رئوي غامض يتفشى بالصين والسلطات تستبعد وجود فيروس جديد

MENAFN - Al Wakeel News)شهدت الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ رفع القيود الصارمة للحد من انتشار كوفيد-19 في ديسمبر الماضي.حيث سجلت ارتفاع في حالات التهاب الرئة والإنفلونزا، خاصة بين الأطفال في المناطق الشمالية مثل بكين ولياونينغ.



وفي هذا السياق، حذرت الحكومة الصينية من أن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها في فصل الشتاء والربيع، وأن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق.



ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر مع تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المدارس والمستشفيات بالصين، مؤكدة أنها لم ترصد أي مسببات غير عادية للأمراض.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال لمنظمة الصحة العالمية إن زيارات العيادات الخارجية وحالات النقل للمستشفيات شهدت زيادة بسبب تفشي بكتيريا المفطورات الرئوية وفيروس تنفسي مخلوي بشري وفيروسات الغدد والإنفلونزا.

وأفادت وسائل إعلام صينية بزيادة مطردة في حالات العدوى ببكتيريا المفطورات الرئوية بين أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.



وجاء الرد بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية المزيد من المعلومات من الصين بشأن الموقف بعدما حذرت تقارير من حالات التهاب رئوي لم يتم تشخيصها في مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينغ وأماكن أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنه طُلب من الصين تقديم مزيد من المعلومات بشأن المرض وتفشيه، بالإضافة إلى النتائج المعملية.



وأشارت الصين إلى أن سبب انتشار أمراض التنفس هو جراثيم معروفة، وليس وجود فيروس جديد، مما دفع منظمة الصحة العالمية للتأكيد على أنها لم ترصد أي مسببات غير عادية أو جديدة.

وبدأت السلطات هذا الشهر في إصدار تحذيرات صحية وتحذير الجمهور من الانتظار لفترات طويلة في المستشفيات المزدحمة، لكنها لم تتخذ إجراءات مثل تلك التي فرضتها خلال جائحة كوفيد-19، مثل وضع الكمامات أو إغلاق المدارس

وكالات

