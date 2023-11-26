8 أطعمة تحمل السر لهضم سهل وسريع.. جربها الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على عملية هضم سليمة، وتحديدًا بشكل أسرع، من الأهداف الصحية، التي يوصي الخبراء بضرورة الحرص على تحقيقها بطرق طبيعية.



فإن هناك عددا من العناصر الغذائية المتنوعة التي يمكن تناولها في الوجبات المختلفة، والتي تساعد في تحسين عملية الهضم كما يلي:

1- الخضروات

تدعم الخضروات الجهاز الهضمي الصحي عن طريق إثراء الجسم بالألياف والمغنيسيوم وتشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الجسم.

2- الشمندر أو البنجر

يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة بالبنجر أو الشمندر في عملية الهضم عن طريق تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وإعطاء البراز حجمًا أكبر.

3- سمك السلمون

تمنح أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون ميزة تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل التهاب الأمعاء.

4- الزبادي

يمكن للبروبيوتيك، الموجود في الزبادي، تحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

5- التفاح

يحتوي التفاح على نوع من الألياف التي تعزز البكتيريا الصحية في المعدة وتساعد في تحسين عملية الهضم.

6- بذور الشيا

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في عملية الهضم عن طريق تشجيع نمو البروبيوتيك في المعدة والحفاظ على انتظامها.

7- الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تعزيز الهضم الصحي وتخفيف الإمساك وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

8- الزنجبيل

يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل على تسريع مرور الطعام عبر المعدة، مما يخفف من بعض الآثار الجانبية لعملية الهضم البطيئة.

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