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الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

11/26/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخين أوكرانيين "أس-200" اليوم الأحد فوق بحر آزوف.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 11:00 اليوم الأحد حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي بصاروخي "أس-200" مزدوجي الاستخدام ضد الأهداف الجوية والأرضية، وضرب الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "رصدت الدفاعات الروسية الصاروخين وأسقطتهما فوق بحر آزوف".

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