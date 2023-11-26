الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف
التاريخ
11/26/2023 6:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخين أوكرانيين "أس-200" اليوم الأحد فوق بحر آزوف.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 11:00 اليوم الأحد حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي بصاروخي "أس-200" مزدوجي الاستخدام ضد الأهداف الجوية والأرضية، وضرب الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "رصدت الدفاعات الروسية الصاروخين وأسقطتهما فوق بحر آزوف".
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