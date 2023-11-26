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العجلوني يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في المجال التعليمي

11/26/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأحد، مع وفد صيني من لجنة التعليم والعلوم والصحة والرياضة في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تعزيز التعاون في المجال التعليمي ورفد الأردن بالخبرات في مجال التعليم المهني والتقني.
ويمثل الوفد الذي ضم نائب رئيس اللجنة شانغ يونغ، والوزير الأسبق للتعليم المسؤول عن ملف التعليم في الصين زينغ فوزي، وعددا من أعضاء اللجنة ورئيس جامعة بكين للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور زو كون، ونائب مدير شركة هواوي في الأردن الدكتور إدريس النعيمات، والملحق الاقتصادي في السفارة الصينية، أعلى مؤسسة استشارية رسمية على المستوى الوطني في الصين.

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