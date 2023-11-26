تجارة عمان تنظم حملة للتبرع بالدم لغزة
التاريخ
11/26/2023 6:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة عمان اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة.
وقالت الغرفة في بيان إن الحملة تأتي استمرارا لحملات الواجب التي تنفذها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجمة "شرسة" من قبل الاحتلال الصهيوني.
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