8 عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة للغاية في نمط الحياة واتباع العادات الصحية أن يحافظ على لياقة وشباب الشخص بعد سن الأربعين. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تشمل الخطوات الصحية للحفاظ على رونق الشباب وتوهجه، ما يلي:



1. الحفاظ على نمط حياة نشط

للحفاظ على لياقتك وشبابك، من المهم أن تعيش أسلوب حياة نشط. إن القيام بمزيج من التمارين الرياضية وتدريبات القوة وحتى اليوغا يمكن أن يضمن الحفاظ على مظهر شبابي رائع.

2. نظام غذائي صحي

إن التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والإفراط في تناول الملح يمكن أن يساعد على المدى الطويل.



3. نوم جيد

يساعد الحفاظ على روتين نوم جيد في تجنب ظهور أي نوع من التجاعيد أو البقع الداكنة لأطول فترة ممكنة. ينصح الخبراء بالحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد في بيئة مناسبة وهادئة كل ليلة.

4. تجنب التوتر

تسهم ممارسة تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا أو ممارسة أي هوايات محببة في استرخاء العقل وتجنب التوتر أو التخفيف من حدته.

5. الحماية من الشمس

لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، من المهم جدًا استخدام عامل حماية من الشمس SPF جيد. يوصي الخبراء باستخدام عامل حماية من الشمس SPF 50+ مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس لمنع الشيخوخة المبكرة وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

6. الامتناع عن العلاقات السامة

للعيش في سلام وهدوء نفسي، يجب أن يبتعد الشخص عن أي علاقات تبعث على التوتر في حياته. ينصح الخبراء بالتأكد من إحاطة الشخص لنفسه بالأشخاص والأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يتبادل معهم مشاعر إيجابية والذين لا ينخرطون في مواقف درامية مفتعلة أو مفرطة.



7. الحفاظ على اللياقة العقلية

للحفاظ على لياقة العقل والصحة، يؤكد الخبراء على أهمية المشاركة في الأنشطة التي تتحدى العقل. يساعد حل الألغاز أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو ممارسة هوايات جديدة على تحفيز العقل وتنشيطه.



8. الإقلاع عن العادات غير الصحية

للبقاء شابًا وفي أفضل لياقة بدنية ونفسية، مع الحد الأدنى من الأمراض في المستقبل، يحذر الخبراء من التدخين، وينصحون بالامتناع عن أي عادات غير صحية.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة