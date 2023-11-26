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الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة حرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني

11/26/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصفت حركة الجهاد الإسلامي ما يجري في الضفة الغربية، بحرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخطط التهجير والتوسع الاستيطاني.
وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأحد:" سنواجه حرب إسرائيل في كل مكان، وشعبنا لن يستسلم، وسنقاتل هذا الإرهاب بكل ما نملك".


ودعت الحركة الجماهير إلى إسناد المقاومة بغزة وجنين، وانخراط الجميع في هذه المعركة.

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