الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة حرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصفت حركة الجهاد الإسلامي ما يجري في الضفة الغربية، بحرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخطط التهجير والتوسع الاستيطاني.
وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأحد:" سنواجه حرب إسرائيل في كل مكان، وشعبنا لن يستسلم، وسنقاتل هذا الإرهاب بكل ما نملك".
ودعت الحركة الجماهير إلى إسناد المقاومة بغزة وجنين، وانخراط الجميع في هذه المعركة.
للمزيد من اخبار فلسطين: انقر هنا
MENAFN26112023000208011052ID1107486472
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.