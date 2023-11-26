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خروج مسلسل قصي خولي ودانييلا رحمة من السباق الرمضاني 2024

11/26/2023 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المخرج إيلي السمعان عن تأجيل المسلسل الذي كان من المفترض أن يجمع بين قصي خولي ودانييلا رحمة في موسم دراما رمضان 2024 على عكس ما كان تم إعلانه من بدء التصوير قريباً.

وأوضح المخرج إيلي السمعان أنه حتى الآن غير معروف مصير المسلسل وهل سيتم إلغاؤه أم سيخرج فقط من السباق الرمضاني ويعرض خارجه.
وكشفت بعض المصادر لتقارير صحفية عن تأجيل المسلسل بسبب عدم الانتهاء من كتابة الحلقات نتيجة لضيق الوقت المتبقي حتى يلحق بموسم دراما رمضان 2024 الذي سينطلق في شهر مارس المقبل.


المسلسل كان من المفترض أن يكون التعاون الأول بين قصي خولي وشركة إيغل فيلم والمنتج جمال السنان بعد سنوات من العمل مع شركة الصباح والتي قدم معها مسلسله الأخير وأخيراً، بجانب الفنانة نادين نجيم وعرض في موسم دراما رمضان 2023.

ليالينا

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