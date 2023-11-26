خروج مسلسل قصي خولي ودانييلا رحمة من السباق الرمضاني 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المخرج إيلي السمعان عن تأجيل المسلسل الذي كان من المفترض أن يجمع بين قصي خولي ودانييلا رحمة في موسم دراما رمضان 2024 على عكس ما كان تم إعلانه من بدء التصوير قريباً.
وأوضح المخرج إيلي السمعان أنه حتى الآن غير معروف مصير المسلسل وهل سيتم إلغاؤه أم سيخرج فقط من السباق الرمضاني ويعرض خارجه.
وكشفت بعض المصادر لتقارير صحفية عن تأجيل المسلسل بسبب عدم الانتهاء من كتابة الحلقات نتيجة لضيق الوقت المتبقي حتى يلحق بموسم دراما رمضان 2024 الذي سينطلق في شهر مارس المقبل.
المسلسل كان من المفترض أن يكون التعاون الأول بين قصي خولي وشركة إيغل فيلم والمنتج جمال السنان بعد سنوات من العمل مع شركة الصباح والتي قدم معها مسلسله الأخير وأخيراً، بجانب الفنانة نادين نجيم وعرض في موسم دراما رمضان 2023.
ليالينا
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