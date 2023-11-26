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اختراق الهدنة .. استشهاد مزارع برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

11/26/2023 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مزارعا استشهد وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت قد افادت وكالة الانباء الفلسطينية باصابة 7 فلسطينيين في محيط مستشفيي القدس والإندونيسي، في قطاع غزة، صباح اليوم في اختراق للهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت يومها الثالث.

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