اختراق الهدنة .. استشهاد مزارع برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مزارعا استشهد وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وكانت قد افادت وكالة الانباء الفلسطينية باصابة 7 فلسطينيين في محيط مستشفيي القدس والإندونيسي، في قطاع غزة، صباح اليوم في اختراق للهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت يومها الثالث.
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